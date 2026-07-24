Компания Meta* после десяти лет участия вышла из RE100 — корпоративной инициативы, участники которой обязались полностью перейти на возобновляемую электроэнергию. Представитель Meta подтвердил это TechCrunch и уточнил, что прекращение сотрудничества согласовали обе стороны.

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Выход из RE100 произошел в период, когда Meta резко наращивала газовую генерацию для своих ИИ-дата-центров. По подсчетам TechCrunch, за последний год компания профинансировала строительство как минимум 12 электростанций на природном газе.

Первым из упомянутых проектов стала газовая электростанция мощностью 200 МВт в Огайо, о строительстве которой Meta объявила в июне 2025 года. Два месяца спустя компания поддержала создание трех крупных электростанций в Луизиане для дата-центра Hyperion, а в апреле 2026 года согласилась профинансировать еще семь объектов. Совокупная мощность этих десяти электростанций достигнет 7,5 ГВт — немного больше, чем весь штат Южная Дакота.

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После ухода Meta в RE100 оставались 444 компании, включая Apple, Google и Microsoft. Инициатива британской некоммерческой организации Climate Group оказывала бизнесу техническую и консультационную поддержку при переходе на возобновляемую электроэнергию. Незадолго до выхода Meta организация обновила правила и ввела более строгую отчетность о выполнении участниками своих обязательств.

Meta не объяснила причины выхода, а Climate Group не ответила на запрос TechCrunch. При этом представитель компании заявил, что она по-прежнему намерена покрывать эквивалентный объем энергопотребления своих дата-центров за счет «100% чистой и возобновляемой энергии».

Meta могла сохранить заявление о переходе на 100% возобновляемую энергию с помощью экологических сертификатов. Они подтверждали, что в другом регионе был произведен сопоставимый объем солнечной или ветровой энергии. Если за год такая генерация покрывала потребление дата-центра, компания учитывала его работу как полностью обеспеченную возобновляемой энергией. Однако этот подход не означал, что дата-центр постоянно работал на ней, и не устранял выбросы газовых электростанций.

Google и Microsoft также вкладывались в крупные энергетические проекты, связанные с ископаемым топливом. Однако, по оценке TechCrunch, именно Meta наиболее масштабно расширила газовую генерацию для поддержки вычислительных мощностей, необходимых для развития ИИ.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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