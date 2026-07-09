Meta* объявила о строительстве своего первого дата-центра в Канаде. Объект появится в округе Стерджен в провинции Альберта, а инвестиции в проект превысят 13 млрд канадских долларов (около $9,2 млрд).

Alex Shuper, Unsplash

Проект предусматривает строительство дата-центра мощностью 1 ГВт с возможностью расширения до 1,8 ГВт. Он станет 33-м дата-центром Meta* в мире и будет работать на расширение вычислительных мощностей, которые компании нужны для развития ИИ.

Читайте также Meta* построит первый в Индии центр обработки данных вместе с миллиардером Мукешем Амбани

О проекте компания рассказала в Калгари. В мероприятии участвовали руководство Meta*, премьер-министр Альберты Даниэль Смит и представители регионального правительства. Министр технологий Альберты Нейт Глубиш заявил, что в провинции уже прорабатываются несколько других дата-центров гигаваттного масштаба. Это показывает, что регион пытается закрепиться как новая площадка для крупных ИИ-инфраструктурных проектов.

В Meta* заявили, что компания сама профинансирует новую генерацию и сетевую инфраструктуру для дата-центра. После запуска комплекс будет потреблять примерно столько же электроэнергии, сколько нужно для 800 тыс. жилых домов.

Для снижения экологической нагрузки Meta* намерена инвестировать в чистую и возобновляемую энергетику в Альберте. Кроме того, на объекте планируется использовать замкнутую систему жидкостного охлаждения с сухим охлаждением, которая должна резко сократить потребление воды.

Энергоснабжение будущего центра будет выстроено в несколько этапов. В долгосрочной перспективе электричество для объекта должна дать газовая электростанция Greenlight Electricity Centre, которую строят Pembina Pipeline, Kineticor и Morgan Stanley Infrastructure Partners. До ее ввода в эксплуатацию часть мощности предоставит канадская энергокомпания Capital Power.

Выбор Альберты объясняется несколькими факторами. В провинции много природного газа, который здесь стоит заметно дешевле американского бенчмарка, а прохладный климат помогает снижать расходы на охлаждение серверов.

При этом проект уже вызвал критику экологов. В Greenpeace Canada считают, что строительство мегадата-центров для ИИ нужно приостановить до появления более жестких правил, которые учитывали бы влияние таких объектов на окружающую среду, энергосистему и природные ресурсы.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.