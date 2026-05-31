Meta* готовится к тестированию ИИ-кулона — носимого устройства, способного в режиме реального времени записывать, расшифровывать и структурировать разговоры. Тестирование запланировано на 2027 год, сообщает The Information со ссылкой на внутренний меморандум. Инициатива разворачивается на фоне квартального убытка подразделения Reality Labs в $4,03 млрд при выручке всего $402 млн.

Limitless

Меморандум, по данным издания, написан вице-президентом Meta* по носимым устройствам Алексом Химелем. Помимо кулона, документ описывает планы по расширению линейки ИИ-очков: в частности, разрабатывается корпоративная версия под рабочим названием Wearables for Work. Существующая экосистема носимых устройств Meta* включает умные очки, созданные в партнерстве с EssilorLuxottica под брендами Ray-Ban и Oakley.

Проект кулона напрямую связан с приобретением стартапа Limitless, которое Meta* совершила в прошлом году. Limitless как раз специализировался на разработке кулона-рекордера с ИИ-обработкой разговоров — устройства, позиционировавшегося как персональный ИИ-ассистент для повседневной жизни. Покупка рассматривалась как способ ускорить выход Meta* в сегмент ИИ-носимых следующего поколения. По целевым показателям компании, во второй половине 2026 года Meta* рассчитывает продать 10 млн носимых устройств — за счет новых запусков и выхода на новые рынки.

Аппаратные амбиции реализуются в контексте масштабного наращивания капитальных расходов. Meta* повысила прогноз капзатрат на 2026 год до $125–145 млрд — средства идут на строительство инфраструктуры для продвинутых ИИ-сервисов. На ежегодном собрании акционеров на этой неделе Марк Цукерберг допустил, что компания может выйти на рынок облачных вычислений, если построит больше мощностей, чем потребуется для собственных нужд. «Это определенно не исключено», — заявил он в ответ на вопрос о конкуренции с Amazon и Microsoft в облаке. Вместе с тем Цукерберг уточнил, что пока компания рассчитывает использовать большую часть мощностей самостоятельно.

Параллельно Meta* прощупывает модели монетизации ИИ-продуктов. Компания объявила о тестировании платных подписок на приложение Meta* AI по ценам $7,99 и $19,99 в месяц на отдельных рынках. Цукерберг также обозначил, что премиальные ИИ-ассистенты могут стать платными сервисами в будущем. Пока рекламная выручка остается основным источником дохода, а инвесторы все настойчивее требуют объяснений: когда масштабные вложения в аппаратное направление начнут давать отдачу.

Для Meta* носимые устройства — стратегическая ставка на постсмартфонную эпоху, где интерфейсом станет не экран, а очки или кулон с голосовым управлением. Убытки Reality Labs с момента выделения подразделения суммарно превысили несколько десятков миллиардов долларов. Вопрос о том, когда и как это направление выйдет на окупаемость, остается открытым.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

