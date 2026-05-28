Meta* начала глобальное внедрение потребительских подписок для своих флагманских приложений — Instagram**, Facebook** и WhatsApp** — и одновременно анонсировала тестирование новых платных планов для ИИ-сервисов, бизнесов и авторов контента. Вся линейка будет объединена под единым брендом Meta* One. Запуск закрепляет курс компании на диверсификацию доходов за пределами рекламной модели.

Базовые потребительские планы — Instagram Plus** ($3,99/мес.), Facebook Plus** ($3,99/мес.) и WhatsApp Plus** ($2,99/мес.) — предоставляют расширенные возможности персонализации и взаимодействия с аудиторией. Instagram Plus** включает агрегированную статистику просмотров сториз, неограниченные списки аудиторий, продление истории сверх стандартных 24 часов, инструменты управления видимостью публикаций и анимированные реакции.

WhatsApp Plus** будет по большей части включать персонализацию интерфейса: кастомные темы, рингтоны, дополнительные закрепленные чаты и премиальные стикеры.

Параллельно Meta* тестирует два плана для пользователей Meta AI**. Meta One Plus** ($7,99/мес.) и Meta One Premium** ($19,99/мес.) предлагают почти одинаковый набор функций, но в Premium пользователи могут выбрать углубленный режим рассуждений для сложных запросов и использовать дополнительные инструменты генерации видео и изображений. Тестирование ИИ-планов начнется в июне в Сингапуре, Гватемале и Боливии. Базовый доступ к Meta AI** сохранится бесплатным.

Для авторов и бизнесов предусмотрены планы Meta One Essential** ($14,99/мес.) и Meta One Advanced** ($49,99/мес.). Первый включает верифицированный значок и защиту от имперсонации. Второй дополнительно обеспечивает приоритетное отображение в поиске Facebook** и Instagram**, продвижение через Reels**, инструменты аналитики и автоматическую отправку приглашений подписаться пользователям, взаимодействовавшим с контентом. Тестирование этих планов стартует на этой неделе, в конце мая 2026 года, в Саудовской Аравии, Марокко, Таиланде и Бангладеш.

Новые подписки не заменяют ранее запущенный продукт Meta Verified**, сфокусированный на верификации и защите от имперсонации. По словам директора по продукту Наоми Глейт, компания продолжает эксперименты с форматами и планирует расширять линейку.

Логика монетизации строится на извлечении дополнительной стоимости из уже сложившейся многомиллиардной аудитории при ограниченных возможностях роста числа пользователей: основные приложения Meta* уже достигли насыщения.

Введение платных функций на платформах, которые исторически были полностью бесплатными, создает риск пользовательского сопротивления. Вместе с тем даже незначительный процент конверсии при аудитории в несколько миллиардов человек способен сформировать существенный дополнительный доход.



*компания признана Минюстом России экстремистской и запрещена

**продукт компании, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

