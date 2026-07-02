Компания Meta* начала прорабатывать выход на рынок облачной ИИ-инфраструктуры. По данным Bloomberg, она может открыть сторонним разработчикам доступ к собственным моделям искусственного интеллекта и вычислительным мощностям. Издание ссылается на источники, знакомые с обсуждением проекта.

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Meta обсуждает два возможных формата облачного бизнеса. Первый позволит разработчикам получать платный доступ к размещенным на инфраструктуре компании моделям, включая Muse Spark, и вычислительным ресурсам для их запуска. Такая схема напоминала бы Amazon Bedrock, который объединяет модели разных разработчиков внутри Amazon Web Services. Второй вариант предполагает прямую аренду свободных вычислительных мощностей Meta.

Выход на этот рынок поставил бы Meta в один ряд с облачными подразделениями Amazon, Microsoft и Google. Новый бизнес также дал бы компании дополнительный источник выручки за пределами рекламы и помог бы окупить масштабные вложения в дата-центры и ИИ-чипы.

Возможность выхода в облачный бизнес Цукерберг публично допустил еще в мае 2026 года на собрании акционеров Meta. По его словам, компании почти каждую неделю обращаются к Meta с предложениями купить доступ к ее ИИ-моделям или свободным вычислительным мощностям.

По данным Bloomberg, обсуждение проекта находится на ранней стадии, поэтому Meta еще может изменить его формат или полностью отказаться от запуска. Компания отказалась комментировать публикацию, а независимого подтверждения информации пока нет.

Новость ударила по акциям CoreWeave и Nebius

После публикации Bloomberg акции Meta в ходе торгов выросли более чем на 10%. Бумаги CoreWeave подешевели на 10,8%, а Nebius — на 12,4%. Рынок опасается, что Meta сократит закупки мощностей у этих компаний и одновременно превратится из крупного клиента в прямого конкурента.

Управляющий директор D.A. Davidson Гил Лурия считает, что сильнее всего новый конкурент ударит не по Amazon, Microsoft или Google, а по специализированным облачным компаниям. CoreWeave и Nebius во многом рассчитывают на заказы Meta, тогда как собственная инфраструктура может позволить ей реже обращаться к внешним поставщикам.

Meta прогнозирует, что ее капитальные расходы в 2026 году составят от $125 млрд до $145 млрд. Основная часть средств пойдет на дата-центры, серверы и другую инфраструктуру, необходимую для развития ИИ. Совокупные расходы крупнейших технологических компаний на такие мощности в этом году могут превысить $700 млрд. Возможный облачный сервис дал бы Meta понятный способ зарабатывать на инфраструктуре, которая пока строится преимущественно для внутренних задач.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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