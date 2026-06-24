Meta* начала разрабатывать отдельное мобильное приложение, в котором пользователи смогут прогнозировать исходы реальных событий. По данным The New York Times, проект получил одобрение Марка Цукерберга и носит внутри компании кодовое название Arena**.

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Arena** станет самостоятельным приложением и не будет напрямую встроена в Facebook** или Instagram**. Однако Meta* сможет использовать свои социальные сети, чтобы привлекать к новому сервису пользователей.

На первом этапе Arena**, вероятно, будет работать без денежных ставок. Пользователи смогут получать виртуальные очки за верные прогнозы на разные темы. Источники называют проект экспериментальным, но приоритетным для компании. Возможность добавить операции с реальными деньгами рассматривается лишь как один из вариантов дальнейшего развития.

Интерес к сервисам прогнозов резко вырос за последний год. Месячный объем торгов на крупнейших площадках увеличился примерно с $5 млрд в сентябре 2025 года до $24 млрд в апреле 2026-го. В июне 2025 года социальная сеть X также выбрала Polymarket своим официальным партнером в этом сегменте.

Интерес технологических компаний к этому формату объясняется высокой вовлеченностью пользователей. Конкретный прогноз дает повод регулярно возвращаться в приложение, следить за развитием события и сравнивать результат со своим первоначальным выбором.

Одновременно сервисы прогнозов сталкиваются с растущим юридическим давлением. Власти ряда американских штатов считают отдельные контракты нелицензированными азартными играми и пытаются ограничить их продажу. Федеральный регулятор придерживается другой позиции. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США настаивает, что такие инструменты должны регулироваться на федеральном уровне, и сама подала иски против нескольких штатов.

Среди самых заметных разбирательств оказалось дело военнослужащего армии США, которого обвинили в использовании секретной информации для получения прибыли на одном из сервисов прогнозов. Американские регуляторы также проверяют операции бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса, связанные с контрактом на его собственное появление на политическом мероприятии.

Для Meta* Arena** станет еще одним экспериментом с самостоятельными приложениями за пределами ее основных социальных сетей. Сервис может дать компании новый способ удерживать внимание аудитории, поскольку пользователи будут возвращаться к своим прогнозам и следить за развитием событий. Однако модель монетизации проекта пока неизвестна, а Meta* не подтвердила ни его разработку, ни возможные сроки запуска.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

**продукт экстремистской организации, запрещенной в РФ

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