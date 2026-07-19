Meta Platforms* находится на раннем этапе переговоров о предоставлении вычислительных мощностей своих дата-центров компании Anthropic PBC, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сделка может стать для социальной сети новым направлением бизнеса, построенным на масштабных инвестициях в AI-инфраструктуру.

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По данным The New York Times, первой сообщившей о переговорах, потенциальное соглашение может быть оценено в сумму до $10 млрд за два года. Источники агентства уточнили, что условия сделки могут измениться, поскольку обсуждение находится на начальной стадии. В пресс-службе Meta* и Anthropic от комментариев отказались.

Ранее в июле Bloomberg сообщал, что Meta* разрабатывает планы по запуску облачного бизнеса, включая возможность сдачи вычислительных мощностей в аренду сторонним компаниям и продажу доступа к размещенным на своей инфраструктуре AI-моделям — по аналогии с сервисом Bedrock от Amazon Web Services.

Глава Meta* Марк Цукерберг в интервью Bloomberg подтвердил, что компания пока использует все вычислительные мощности для внутренних проектов, но рассматривает возможность их сдачи в аренду из-за поступающих предложений.

«Предложения, которые вы получаете за использование вычислительных мощностей, настолько высоки, что в некоторых случаях может быть разумнее сдавать их в аренду вместо использования для внутренних нужд», — заявил Цукерберг.

Anthropic в последние месяцы активно наращивает вычислительные мощности за счет партнерств со сторонними поставщиками. В мае компания заключила соглашение с SpaceX Илона Маска на сумму почти $45 млрд на три года для получения вычислительных мощностей с нескольких дата-центров, а также подписала отдельный контракт с облачным провайдером Akamai Technologies на $1,8 млрд.

Акции Meta*, которые ранее в течение дня падали почти на 6%, после появления новости о переговорах с Anthropic отыграли часть потерь и к 13:30 по нью-йоркскому времени торговались со снижением примерно на 2,5%.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

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