Облачный провайдер Nebius Group NV, основанный Аркадием Воложем, заключил соглашение более чем на $1 млрд о предоставлении вычислительных мощностей стартапу Reflection AI. Разработчика ИИ-моделей создали два бывших исследователя Google DeepMind.

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Соглашение будет действовать до 2029 года и обеспечит Reflection вычислительными мощностями на базе ускорителей Nvidia GB300, говорится в заявлении стартапа. Nebius подтвердила основные условия сделки.

С начала года акции Nebius подорожали более чем вдвое благодаря растущему спросу на инфраструктуру для ИИ. Во вторник бумаги компании начали торги в Нью-Йорке ростом, однако позднее отступили от достигнутых значений.

Соглашение стало частью усиливающейся конкуренции стартапов и технологических корпораций за вычислительные ресурсы, необходимые для обучения и запуска ИИ-моделей. Месяцем ранее Reflection заключила еще одну многомиллиардную сделку, которая также предполагала использование ускорителей Nvidia GB300.

Одним из инвесторов Reflection AI стала Nvidia. Стартап также начал переговоры о привлечении $2,5 млрд при оценке в $25 млрд, ранее сообщала The Wall Street Journal.

Nebius появилась после разделения активов «Яндекса» в 2024 году и вошла в число так называемых необлачных компаний, которые предоставляют в аренду вычислительные мощности для ИИ. Штаб-квартира провайдера находится в Амстердаме, а среди его клиентов числятся Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

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