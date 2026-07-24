Meta* выпустила новую рекламную кампанию, посвященную оптимистичному взгляду на искусственный интеллект, и использовала для нее композицию Дэвида Боуи Five Years — песню о панике человечества перед вымиранием через пять лет. Ролик вышел 23 июля и стал предметом обсуждения в технологическом сообществе из-за контраста между содержанием текста и заявленным посылом рекламы.

Meta*

Видео начинается с черно-белого кадра, символизирующего тревожные заголовки об ИИ, который лишает людей работы и усиливает изоляцию. Закадровый голос заявляет, что компания с этим не согласна, после чего кадр переходит в цвет и показывает сцены танцев, купания и объятий друзей.

Ролик завершается фразой о том, что Meta* делает ставку на людей и верит в будущее для всех. Выбранный фрагмент песни действительно построен на многократном повторении слова «люди», из-за чего вне контекста звучит воодушевляюще.

Строки, предшествующие использованному фрагменту, описывают апокалиптический сюжет: герои песни узнают о скорой гибели Земли и проводят оставшиеся годы в отчаянии. Подобный подтекст плохо сочетается с посылом о позитивном будущем ИИ.

Под роликом гендиректор Meta* Марк Цукерберг написал, что компания стремится дать каждому человеку инструменты для раскрытия потенциала и распределить выгоды технологий между всеми.

Такая практика неудачного выбора символики характерна для всей отрасли. Ранее в июле схожую критику получил рекламный ролик Anthropic, построенный на тревожных образах — горящий дом, слежка с распознаванием лиц, шахтеры, добывающие сырье для смартфонов. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман отреагировал на публикацию ролика Anthropic сообщением о том, что принял его за сатиру.

Опрос компании Pew показывает раскол в восприятии ИИ обществом: только 16% американцев считают, что влияние технологии на общество в перспективе 20 лет будет положительным, тогда как 40% ожидают негативных последствий. Такие результаты опроса могут быть связаны с тем, что маркетинговые усилия крупных ИИ-компаний пока не меняют настроения аудитории.

Ситуация с рекламой Meta* стала очередным примером того, как крупные технологические компании выбирают культурные отсылки без учета их полного контекста — от названия Palantir до кадровой политики Oculus, ранее дарившей сотрудникам антиутопический роман «Первому игроку приготовиться».

*признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ

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