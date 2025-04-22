Генеральный директор Ralph Lauren Патрис Луве не вставляет критику между комплиментами. В случае мелких проблем он начинает с сильных сторон человека, а затем упоминает области для улучшения, а в случае крупных проблем он сразу переходит к прямой, конструктивной обратной связи, полностью пропуская положительные моменты.
«Если есть большая проблема, то нужно начать с нее и двигаться дальше. А иногда людей нужно ударить палкой по лбу, потому что они не всегда это замечают», — сказал 61-летний Луве.
К крупным проблемам относятся регулярные пропуски важных сроков или предоставление ошибочных данных. Есть мелкие проблемы, например опоздания на встречи или большое количество опечаток в электронных письмах. Они, возможно, не требуют официального разговора, но все равно заслуживают внимания.
По словам Луве, если человеку нужно поработать над незначительными ошибками, то стоит начать разговор с его сильных сторон, а затем дать обратную связь через призму того, что это возможности для развития.
Психолог из Уортонской школы бизнеса Адам Грант рекомендует руководителям использовать одно предложение, когда необходимо дать отрицательную обратную связь: «Я даю вам эти комментарии, потому что у меня очень высокие ожидания, и я знаю, что вы сможете их оправдать».
«Передача информации в обратной связи происходит до того, как вы озвучиваете ее содержание», — говорит Грант, добавляя, что «удивительно легко услышать суровую правду, когда она исходит от человека, который верит в ваш потенциал и заботится о вашем успехе».
По словам Гранта, обратная связь по методу «сэндвича» неэффективна: «Комплименты могут показаться неискренними, или как будто они просто смягчают удар». Может случиться и обратное — сотрудник может слишком сосредоточиться на похвале, чтобы всерьез воспринимать критику.
Эффективный фидбэк способствует повышению производительности труда и удовлетворенности работой. Согласно данным Gallup, опубликованным в мае 2023 года, работники, получающие значимую обратную связь на работе, как правило, более вовлечены в работу.
По словам Луве, он разрабатывал свой подход на протяжении нескольких десятилетий, включая 28 лет работы в компании Procter & Gamble, где он занимал несколько руководящих должностей. По его словам, ясность и поощрение играют ключевую роль.
«В Procter & Gamble мне дали отличный совет: большую часть времени нужно уделять своим сильным сторонам, — сказал Луве. — То есть 80% времени — своим сильным сторонам, 20% времени — своим возможностям. Если вы потратите все свое время на свои возможности, вы не будете столь же эффективны».