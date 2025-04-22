Генеральный директор Ralph Lauren Патрис Луве не вставляет критику между комплиментами. В случае мелких проблем он начинает с сильных сторон человека, а затем упоминает области для улучшения, а в случае крупных проблем он сразу переходит к прямой, конструктивной обратной связи, полностью пропуская положительные моменты.

«Если есть большая проблема, то нужно начать с нее и двигаться дальше. А иногда людей нужно ударить палкой по лбу, потому что они не всегда это замечают», — сказал 61-летний Луве.

К крупным проблемам относятся регулярные пропуски важных сроков или предоставление ошибочных данных. Есть мелкие проблемы, например опоздания на встречи или большое количество опечаток в электронных письмах. Они, возможно, не требуют официального разговора, но все равно заслуживают внимания.

По словам Луве, если человеку нужно поработать над незначительными ошибками, то стоит начать разговор с его сильных сторон, а затем дать обратную связь через призму того, что это возможности для развития.

Читайте также Генеральный директор Siemens Роланд Буш назвал распространенные ошибки руководителей

Психолог из Уортонской школы бизнеса Адам Грант рекомендует руководителям использовать одно предложение, когда необходимо дать отрицательную обратную связь: «Я даю вам эти комментарии, потому что у меня очень высокие ожидания, и я знаю, что вы сможете их оправдать».

«Передача информации в обратной связи происходит до того, как вы озвучиваете ее содержание», — говорит Грант, добавляя, что «удивительно легко услышать суровую правду, когда она исходит от человека, который верит в ваш потенциал и заботится о вашем успехе».

По словам Гранта, обратная связь по методу «сэндвича» неэффективна: «Комплименты могут показаться неискренними, или как будто они просто смягчают удар». Может случиться и обратное — сотрудник может слишком сосредоточиться на похвале, чтобы всерьез воспринимать критику.

Эффективный фидбэк способствует повышению производительности труда и удовлетворенности работой. Согласно данным Gallup, опубликованным в мае 2023 года, работники, получающие значимую обратную связь на работе, как правило, более вовлечены в работу.

По словам Луве, он разрабатывал свой подход на протяжении нескольких десятилетий, включая 28 лет работы в компании Procter & Gamble, где он занимал несколько руководящих должностей. По его словам, ясность и поощрение играют ключевую роль.

Читайте также Миллиардер Марк Кьюбан дал один важный совет начинающим предпринимателям

«В Procter & Gamble мне дали отличный совет: большую часть времени нужно уделять своим сильным сторонам, — сказал Луве. — То есть 80% времени — своим сильным сторонам, 20% времени — своим возможностям. Если вы потратите все свое время на свои возможности, вы не будете столь же эффективны».