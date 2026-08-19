Российские микрофинансовые компании столкнулись с ограничениями при оформлении займов через интернет из-за требований к биометрии. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил Банку России разрешить проводить такую проверку только по изображению лица, исключив обязательную голосовую составляющую, пишет РБК.

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Обращение НСФР предусматривает закрепление нового порядка до 1 октября 2026 года. В ЦБ подтвердили получение документа и сообщили, что изучат предложение. СРО «МиР», объединяющая участников микрофинансового рынка, с письмом не знакома, но считает саму идею обоснованной.

Проблема, на которую указывает НСФР, — небольшое число клиентов с записанным голосовым образцом. По состоянию на 20 июля в Единой биометрической системе (ЕБС) находились сведения о 92,1 млн человек. Голосовая биометрия была доступна только примерно для 9,9 млн записей. Среди 35,7 млн биометрических записей с уровнями, необходимыми для оформления онлайн-займов, полный набор данных имелся у 6,8 млн человек.

Обязательная биометрическая идентификация уже применяется к микрофинансовым компаниям, а с марта 2027 года должна охватить и микрокредитные компании. При этом рынок пока не готов к новым требованиям: к концу марта ни одна из действовавших тогда МФК не подключилась к ЕБС. Некоторые крупные организации изменили статус на МКК, чтобы отложить обязательное подключение еще на год.

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По мнению представителей НСФР, голосовая проверка заметно усложняет процедуру. Для получения качественного образца клиенту нужны подходящие условия: посторонний шум, качество микрофона и связи могут повлиять на результат. В совете ссылаются на данные одного из своих участников: на проверку голоса может приходиться до 86% времени всей биометрической процедуры.

Участники рынка также обращают внимание на риски подделки голоса. В НСФР считают, что современные технологии синтеза позволяют получить убедительную копию голоса по записи длительностью несколько секунд. При этом распознавать синтетическую речь сложнее, чем проверять «живость» изображения лица. Поэтому в совете предлагают не считать голос обязательным элементом защиты, если одновременно используются другие методы проверки.

МФО поддержали предложение. Представители «Альфа-Деньги», Moneyman и «Займера» считают, что проверка по лицу позволит быстрее оформлять небольшие займы и сократит число клиентов, которые не могут пройти голосовую регистрацию. Эксперты при этом предлагают не ограничиваться одной биометрией: дополнительно можно проверять устройство, SIM-карту и номер телефона, IP-адрес, геолокацию, поведение пользователя и историю его операций.

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