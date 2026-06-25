Разработка собственного решения для работы с Единой биометрической системой (ЕБС) может обойтись микрофинансовым организациям в среднем в 40–60 млн руб. Такую оценку приводит финансовый маркетплейс «Выберу.ру». При этом участникам рынка предстоит завершить адаптацию к новым требованиям до 1 марта 2027 года.

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С 1 марта 2026 года для получения онлайн-займа в микрофинансовых компаниях (МФК) требуется пройти биометрическую идентификацию. Для микрокредитных компаний (МКК) аналогичные требования начнут действовать с 1 марта 2027 года. После введения новых правил часть участников рынка изменила статус с МФК на МКК, чтобы получить дополнительное время на подготовку к переходу.

По оценке «Выберу.ру», стоимость внедрения зависит от уровня цифровой зрелости компании, однако разработка собственного решения в среднем оценивается в 40–60 млн руб. Помимо создания программного обеспечения организациям необходимо перестроить клиентский путь, интегрироваться с ЕБС и адаптировать внутренние процессы.

«Внедрение ЕБС — технически сложный процесс, поэтому реализовать его в идеальном виде за несколько месяцев трудно. Крупнейшие игроки, которые сохранили статус МФК, в течение года будут стараться реализовать техническую часть внедрения биометрии в том или ином виде», — считают в компании.

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Специалисты платформы отмечают, что открытых источниках данных о том, сколько микрофинансовых организаций уже завершили интеграцию с ЕБС, пока нет. По данным, которые в марте приводил «Коммерсантъ», по итогам первого квартала ни одна МФО еще не была напрямую подключена к системе. За это время регулятор предоставил участникам рынка переходный период до марта 2027 года, чтобы завершить внедрение новых требований.

На фоне этих изменений финансовый маркетплейс также запустил сервис для участников рынка, который помогает компаниям подготовиться к интеграции с ЕБС и сопровождает процесс подключения. Одновременно платформа содержит материалы для заемщиков, посвященные регистрации в системе и использованию биометрии.

Что это значит для бизнеса

История с обязательной биометрией показывает, что расходы бизнеса на выполнение новых регуляторных требований могут измеряться десятками миллионов рублей даже без учета последующих затрат на сопровождение инфраструктуры. Для крупных игроков это означает необходимость масштабных ИТ-инвестиций, а для небольших компаний — поиск более экономичных способов адаптации, включая изменение бизнес-модели или юридического статуса.

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