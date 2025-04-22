Развитие искусственного интеллекта (ИИ) будет увеличивать мировой ВВП на 0,5% ежегодно с 2025 по 2030 год, сказано в отчете Международного валютного фонда (МВФ), передает «Рейтер». Организация считает, что экономические выгоды от ИИ, вероятно, превысят социальные издержки, связанные с увеличением выбросов углекислого газа от энергоемких дата-центров, необходимых для работы технологии.

Фото: Freepik

В отчете отмечается, что рост использования ИИ приведет к резкому увеличению спроса на электроэнергию. К 2030 году глобальные потребности в электроэнергии для ИИ могут утроиться, достигнув 1500 тераватт-часов (ТВт·ч), что сопоставимо с текущим энергопотреблением Индии.

Это, в свою очередь, увеличит глобальные выбросы парниковых газов на 1,2% за пять лет. Используя оценку социальной стоимости выбросов в $39 за тонну, МВФ подсчитал дополнительные издержки в диапазоне от $50,7 млрд до $66,3 млрд, что значительно ниже ожидаемых экономических выгод.

Однако выгоды от ИИ будут распределены неравномерно, и МВФ призвал политиков и компании минимизировать их негативное воздействие на общество.

Читать также Годовые углеродные выбросы TikTok оказались больше, чем во всей Греции

В то же время, по мнению экспертов в сфере климата, ИИ может даже сократить выбросы, если он ускорит развитие низкоуглеродных технологий в энергетике, транспорте и продовольственном секторе.

Однако «рыночные силы» сами по себе вряд ли направят ИИ на решение климатических проблем, считает научный сотрудник института Грэнтэма Роберта Пьерфедеричи.