Компания Microsoft запустила новое книжное издательство, сообщает The Guardian. Названное в честь микропроцессора Intel, 8080 Books будет публиковать книги, посвященные технологиям, науке и бизнесу. Целью компании является ускорение издательского процесса, сокращение времени между окончательным вариантом рукописи и появление книг на рынке.

«Технологии ускорили темпы развития практически всех отраслей, кроме издательского дела, — говорится в заявлении компании. — Мы знаем, что более важные идеи и аргументы могут распространяться быстрее, чем это происходит в настоящее время».

Первая книга из серии 8080 — No Prize for Pessimism, написанная заместителем директора по технологиям Microsoft Сэмом Шилласом уже поступила в продажу. Она рассказывает о роли оптимизма в создании технологических продуктов.

Вторая книга, Platform Mindset, написанная Маркусом Фонтурой, ранее занимавшим должность технического специалиста и корпоративного вице-президента Microsoft, появится в продаже в конце этого года.

По словам компании, издательство особенно заинтересовано в новых авторах. 8080 Books также планирует переиздавать «значимые произведения» и вышедшие из печати книги, которые остаются актуальными. В компании отмечают, что приоритетными направлениям будут технологии будущего, бизнес-процессы и производительность, а также право, этика и политика.

Microsoft планирует наладить строгий редакционный процесс, который будет включать в себя быстрое выявление «достойных» идей, помощь в создании рукописи, приглашение внутренних и внешних рецензентов и соблюдение высоких стандартов.

Microsoft будет покрывать расходы на привлечение издателей, а оставшиеся доходы передавать некоммерческим организациям через Microsoft Philanthropies. Компания уже заключила соглашение с HarperCollins об использовании с разрешения авторов некоторых издаваемых ею книг для обучения модели искусственного интеллекта.

Ранее Microsoft и Atom Computing объявили об очередном прорыве в области квантовых вычислений. Они создали 20 логических кубитов из 80 физических и успешно запустили на них алгоритм Бернштейна-Вазирани. Сообщается, что квантовый компьютер можно будет приобрести уже в следующем году.