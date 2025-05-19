Microsoft добавит модели искусственного интеллекта Grok 3 и Grok 3 mini, разработанные xAI Илона Маска, в свой облачный сервис Azure. Об этом компания объявила на конференции Microsoft Build, передает Bloomberg. Сервис от Microsoft предоставляет разработчикам доступ к более чем 1900 вариантам ИИ-моделей, в том числе решения от OpenAI и DeepSeek, но пока не включает модели Google и Anthropic.

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Интеграция Grok расширяет выбор для пользователей Azure, укрепляя позицию Microsoft в гонке за хостинг передовых ИИ-моделей, где она конкурирует с Amazon и Google, отмечает агентство.

В то же время добавление Grok 3 вызвало дискуссии из-за недавнего инцидента, когда чат-бот продвигал теорию заговора о «геноциде белых» в Южной Африке. xAI объяснила это «несанкционированной модификацией» кода и пообещала повысить прозрачность.

Microsoft также представила инструменты для управления ИИ-агентами, включая поддержку протокола Model Context Protocol от Anthropic в Windows и других продуктах, что стандартизирует взаимодействие систем искусственного интеллекта.

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Кроме того, компания запустила продукты для разработчиков — рейтинг лучших ИИ-моделей, инструмент автоподбора моделей и решения для создания собственных моделей искусственного интеллекта на основе внутренних данных.