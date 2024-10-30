Компания Microsoft заявила, что Google ведет тайную войну против облачной компании Azure с целью настроить регулирующие органы против своих конкурентов, сообщает TechCrunch. По мнению компании, лоббистские усилия Google направлены на то, чтобы «отвлечь внимание» от проверки со стороны регулирующих органов, с которой Google сталкивается в других странах.

Заместитель главного юрисконсульта Microsoft Рима Алайли предупредила в своем блоге о скором запуске Open Cloud Coalition, новой лоббистской группы, в которую входят Google и несколько небольших облачных провайдеров. Алайли назвала эту организацию «астротурф-группой, организованной Google» и утверждала, что компания приложила немало усилий, чтобы скрыть свое участие, финансирование и контроль, позиционируя небольших европейских облачных провайдеров в качестве лица коалиции.

«Когда группа начнет свою работу, Google, как мы понимаем, скорее всего, будет представлять себя в качестве участника на заднем сиденье, а не лидера, — пишет Алайли. — Пока неясно, что Google предложит более мелким компаниям, чтобы они присоединились, — деньги или скидки».

Союз возглавляет Ники Стюарт, директор по работе с государственным сектором британской компании Civo, предоставляющей услуги облачного хостинга. Документ инициативы, опубликованный Microsoft, показывает, что за набором персонала стоит глобальная «консультационная фирма» DGA Group. Представитель DGA добавил, что на данный момент состав финансирования организации разглашен не будет.

В своем заявлении Стюарт сказал, что коалиция «прозрачна» в отношении своих членов, их список размещен на ее веб-сайте. Однако сайт организации на тот момент не работал, хотя на нем было указано, что в нее входят 10 членов, в том числе Google, Civo, Centerprise International, Gigas, ControlPlane, DTP Group, Prolinx, Pulsant, Clairo и Room 101.

«Мы не выступаем против какой-то одной компании, мы — коалиция сторонников рынка, которая стремится отстаивать принципы, способствующие укреплению рынка облачных услуг в Европе, в первую очередь открытость и совместимость, — сказал Стюарт. — Любая компания, разделяющая эти ценности и заботящаяся о здоровом и процветающем рынке облачных услуг, должна присоединиться к нам».

В 2019 году произошли изменения в лицензировании, в результате которых Microsoft сделала более дорогим использование своего корпоративного программного обеспечения на конкурирующих облачных сервисах. Это привело к тому, что европейская некоммерческая торговая ассоциация Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), в которую входит AWS, подала антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию, утверждая, что Microsoft использует свое доминирующее положение на рынке, чтобы привязать клиентов к Azure.

В июле Microsoft заключила с CISPE мировое соглашение, призванное удержать регуляторов на расстоянии. По имеющимся сведениям, сделка включала выплату $22 млн, а также условия, как Microsoft предоставит некоторым поставщикам облачных услуг возможность запускать программное обеспечение Microsoft на своей собственной инфраструктуре.

Отмечается, что в это соглашение не вошли все крупные облачные гипермасштабируемые компании, включая AWS, Alibaba и Google. Впоследствии Google (которая не была членом CISPE) подала отдельную антимонопольную жалобу против Microsoft в прошлом месяце, утверждая, что компания использует антиконкурентную лицензионную практику, чтобы заставить другие компании оставаться на ее облачной инфраструктуре Azure — но только после того как Google, по сообщениям, предложила членам CISPE €470 млн, чтобы сохранить дело против Microsoft (отклонены).

Сейчас Google находится на пороге запуска собственной версии CISPE, в центре внимания которой — лоббирование интересов политических сил в Европе. Запуск также произошел в то время, когда новая Европейская комиссия должна вступить в должность до конца года, а в Великобритании продолжается расследование блокировки поставщиков облачных вычислений, в центре которого находятся AWS и Microsoft как лидеры рынка. Расследование должно завершиться в конце 2025 года.

Алайли считает, что лоббистские усилия Google направлены на то, чтобы «отвлечь внимание» от проверки со стороны регулирующих органов, с которой компания сталкивается в других странах, в том числе в США, где ей грозит исторический разрыв из-за якобы монополизации рынков поиска и поисковой рекламы.

«Похоже, что Google преследует две конечные цели в своей деятельности по созданию астротурфинга: отвлечь пристальное внимание регуляторов, с которым Google сталкивается по всему миру, дискредитируя Microsoft, и склонить нормативно-правовую среду в пользу своих облачных сервисов, а не конкурировать по существу», — говорит Алайли.

Представитель Google подтвердил свое членство в коалиции и добавил, что компания «очень открыто» заявляет о своих проблемах с лицензированием облачных сервисов Microsoft.

«Мы и многие другие считаем, что антиконкурентная практика Microsoft блокирует клиентов и создает негативные последствия, которые влияют на кибербезопасность, инновации и выбор», — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что общая сумма, которую 17 российских телеканалов требуют взыскать с Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube, возросла до 2 ундециллионов руб. Суд обязал компанию восстановить доступ, и пока этого не произошло, неустойка ежедневно растет.