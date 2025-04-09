Стоимость акций Apple упала на 23% за последние четыре дня, что сделало Microsoft вновь самой дорогой компанией мира, сообщает CNBC. Так, капитализация создателя Windows составляет $2,64 трлн, а производителя iPhone — $2,59 трлн. До обвала фондового рынка стоимость каждой из этих компаний, а также Nvidia, превышала $3 трлн.

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После решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт в 10-50% в зависимости от страны капитализация Apple упала более чем на $700 млрд.

В качестве одной из причин такого падения акций компании аналитики назвали зависимость Apple от Китая, для которого пошлины с учетом всех повышений составили 104%.

В то же время Microsoft входит в число «компаний, которые, по нашему мнению, в большей степени защищены» от торговой войны, отметили эксперты инвестиционной компании Jefferies.

Эксперты утверждают, что Apple, скорее всего, придется поднять цены на свою продукцию. По мнению аналитиков UBS, цена на самую дорогую модель iPhone может вырасти примерно на $350, или около 30%, по сравнению с текущей ценой в $1199.