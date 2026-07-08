Microsoft начала активнее использовать собственные ИИ-модели в Word и Excel, чтобы снизить затраты на искусственный интеллект и зависимость от решений OpenAI и Anthropic. Об этом сообщает Bloomberg. Часть пользовательских запросов в двух самых массовых офисных продуктах компании теперь обрабатывают модели собственной линейки MAI.

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Ранее Microsoft заявляла, что значительная часть ИИ-функций Office 365 работает на моделях OpenAI и Anthropic. Теперь компания постепенно перераспределяет часть нагрузки в пользу собственных разработок, хотя полностью от сторонних моделей не отказывается.

На ежегодной конференции Build Microsoft анонсировала семь новых моделей MAI, включая агентский инструмент для написания кода и генератор изображений по текстовому описанию.



Решение Microsoft укладывается в более широкий отраслевой тренд последних месяцев. После весеннего всплеска так называемого «токенмаксинга», то есть агрессивного наращивания использования ИИ-моделей, крупные технологические компании стали осторожнее относиться к расходам на такие сервисы. Похожие шаги по оптимизации затрат на искусственный интеллект ранее предпринимали Tesla, Uber, Meta* и Accenture.

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Стоимость ИИ-сервисов остается одной из самых обсуждаемых проблем отрасли.

По данным источников, часть компаний Кремниевой долины уже рассматривает китайские модели как более доступную альтернативу для агентских решений. Однако такой вариант вызывает вопросы из-за возможных рисков для безопасности данных.

*экстремисткая организация, запрещенная на территории РФ

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