Microsoft запустила новое бизнес-подразделение Microsoft Frontier Company, которое будет помогать корпоративным клиентам выбирать, настраивать и внедрять ИИ-инструменты Microsoft и других разработчиков. Компания вложит в проект $2,5 млрд и задействует в работе с клиентами 6 тыс. инженеров и отраслевых специалистов.

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Глава коммерческого направления Microsoft Джадсон Альтхофф заявил, что новая структура выйдет за рамки традиционной модели forward-deployed engineering (FDE). При таком подходе инженеры работают вместе с командами клиента и адаптируют технологии под его данные, процессы и задачи. По оценке Альтхоффа, Microsoft Frontier Company станет крупнейшей в отрасли инженерной организацией такого типа и будет ориентироваться на измеримые бизнес-результаты.

При этом сама логика проекта уже знакома рынку. Microsoft дополняет классическую модель FDE отраслевой экспертизой и сопровождением организационных изменений, однако базовый принцип остается прежним — инженеры работают вместе с клиентом и доводят ИИ-решения до полноценного внедрения.

За два дня до анонса Microsoft Amazon Web Services выделила $1 млрд на отдельное подразделение Forward Deployed Engineering, которое направит тысячи инженеров в команды клиентов. В мае похожие структуры запустили OpenAI и Anthropic, но к их финансированию и развитию были привлечены фонды прямых инвестиций и другие внешние партнеры.

Одним из главных преимуществ Microsoft в этой гонке станет уже сформированная база крупных корпоративных клиентов и партнеров. Компания сообщила, что ее инженеры и отраслевые специалисты уже работают над проектами с London Stock Exchange Group, Land O’Lakes, Unilever и Novo Nordisk. Accenture вошла в число системных интеграторов, которые помогут Microsoft расширять новую модель работы.

Запуски Microsoft и AWS с разницей в два дня, а до этого похожие проекты OpenAI и Anthropic, показывают, как меняется рынок корпоративного ИИ. Поставщики уже не ограничиваются продажей моделей и облачной инфраструктуры, а все глубже включаются во внедрение технологий, их настройку и перестройку рабочих процессов клиентов.

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Такой формат помогает поставщикам не просто продать доступ к ИИ, а довести проект до результата, который можно измерить. Для корпоративных клиентов это особенно важно, поскольку теперь они ждут от технологии понятной отдачи и подтвержденной окупаемости инвестиций.

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