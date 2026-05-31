Microsoft планирует выпустить до конца лета 2026 года единое приложение, которое объединит разрозненные ИИ-инструменты Copilot в одном интерфейсе. Об этом сообщают два источника Fortune, знакомых с проектом. Внутренний слоган разработки — Delivering one Copilot. Компания признает, что раздробленность продуктовой линейки раздражает клиентов и мешает монетизации.

Unsplash

В приложение войдут: GitHub Copilot (ИИ-ассистент для разработчиков), функция чата Copilot, инструмент Copilot Cowork, а также новая возможность для автоматизации задач под внутренним названием Autopilot. Предполагается также переключатель между персональным и корпоративным аккаунтами Microsoft 365 Copilot. Доступ к отдельным инструментам вне суперприложения сохранится. Проект возглавляет Джейкоб Андреу — назначенный в марте руководитель объединенной команды Copilot, ранее отвечавший за продукт и рост в Microsoft AI, а до этого занимавший схожую позицию в Snap.

Ставки высоки: из 450 млн клиентов Microsoft 365 за функции Copilot платят менее 4,5%. GitHub Copilot насчитывает более 4,7 млн платных подписчиков при базовой цене $10 в месяц за Pro-версию, однако сталкивается со все более острой конкуренцией со стороны стартапа Cursor и Claude Code от Anthropic. Потребительский чат-бот Copilot существенно уступает по аудитории продуктам OpenAI и Google.

Проблема Microsoft носит структурный характер. Компания сделала ставку на ИИ одной из первых — через партнерство с OpenAI на $13 млрд — но упустила лидерство, пока конкуренты наращивали темп. Бренд Copilot пострадал сразу по нескольким причинам: историческая зависимость от моделей OpenAI, которые периодически уступали конкурентам в тестах, выпуск множества версий Copilot, запутавших пользователей, и разделение команд на потребительское и корпоративное направления, которые работали без координации.

Читайте также Microsoft добавит в Copilot функции автономных ИИ-агентов

В прошедшем году Microsoft провела одну из крупнейших реорганизаций в своей истории: серия громких увольнений и структурных перестановок затронула большинство подразделений. В апреле компания впервые в своей истории объявила о программе добровольного ухода на пенсию — для сотрудников с наибольшим стажем.

Параллельно генеральный директор по ИИ Мустафа Сулейман сосредоточился на разработке собственных моделей: на конференции Build, запланированной на следующую неделю в Сан-Франциско, ожидается их анонс. Само суперприложение на Build показывать не планируется, хотя некоторые его элементы могут быть упомянуты.

Гонка суперприложений разворачивается по всей отрасли. OpenAI рассматривает объединение ChatGPT, инструмента Codex и браузера в единую платформу. Илон Маск давно декларирует намерение превратить X в суперприложение для общения, медиа и платежей. Meta и Uber также последовательно консолидируют свои сервисы под единым интерфейсом.

Показательно, что Microsoft параллельно сворачивает корпоративные лицензии на Claude Code от Anthropic — продукт, который конкурирует с GitHub Copilot. Этот шаг, по данным Axios, продиктован финансовыми соображениями и означает, что компания делает окончательную ставку на собственную экосистему, а не на внешние ИИ-инструменты.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.