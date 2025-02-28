Слухи о закрытии Skype ходят уже давно, но на этот раз Microsoft заявила о том, что сервис окончательно прекратит работу уже в мае этого года. Вместо него компания предлагает использовать Teams.

В последней версии Skype для Windows появилось сообщение: «Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams». За этим следует примечание о том, что многие из «ваших друзей уже перешли в Teams бесплатно». Предположительно, это заявление основано на списке контактов пользователя.

Skype был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела Microsoft. Через пару лет после этого компания прекратила выпуск некоторых собственных аналогичных продуктов, таких как Windows Live Messenger, а в 2015 году попыталась интегрировать Skype в Windows 10.

Интеграция в Windows 10 длилась около девяти месяцев. Microsoft добавила отдельные приложения для видеозвонков, обмена сообщениями и телефонных звонков, а затем удалила их в следующем же обновлении.

В 2017 году Microsoft запустила Teams — платформу для совместной работы на базе Skype, призванную конкурировать с такими сервисами, как Slack. С тех пор компания активно продвигает Teams.

Действительно, Skype не имел того успеха, которого ожидала Microsoft. Его обошли конкуренты — FaceTime от Apple, Google Meets и прочие сервисы.

В 2021 году вышла Windows 11, в которую уже был интегрирован Teams, а не Skype, как в Windows 10 версии 1511. И хотя со временем эта функция тоже исчезла, тот факт, что вместо Skype поставлялась бесплатная версия Teams, был явным признаком того, что у сервиса нет будущего.

Ранее стало известно, что Amazon закрывает бесплатный стриминговый сервис Freevee. При этом некоторые шоу останутся бесплатными. Компания планирует перевести часть сотрудников и программ на платформу Prime Video, которая доступна по подписке.