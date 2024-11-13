Amazon закрывает бесплатный стриминговый сервис Freevee с рекламной поддержкой, превратив его в продукт Prime Video, который доступен по подписке, сообщает Bloomberg. При этом в связи с контрактными обязательствами некоторые шоу останутся бесплатными. Компания планирует перевести часть сотрудников и программ с Freevee на Prime Video.

Сервис был запущен в 2019 году как побочный продукт сайта IMDb, содержащего данные о фильмах. Сайт получил популярность благодаря оригинальным программам, таким как Bosch: Legacy, основанная на популярном полицейском детективном сериале Майкла Коннелли. Однако затем последовало несколько сериалов, которые не нашли отклика у зрителей.

Prime Video входит в сервис доставки под названием Amazon Prime. Подписка с рекламой стоит $14,99 в месяц, но за дополнительную плату можно приобрести версию Prime Video без рекламы.

Бесплатные стриминговые сервисы пользуются популярностью, и некоторые из них переживают бурный рост. Однако они в основном предлагают старые фильмы и телепередачи, а зрителей больше привлекают новинки. Такой контент стоит дороже и несет больше рисков для операторов платформ.

Amazon проводит кампанию по сокращению расходов, в результате чего были закрыты десятки дублирующих или нерентабельных проектов — от создания робота для доставки до нишевых сервисов облачных вычислений. Хотя недавно компания объявила, что будет доставлять определенные группы товаров с помощью дронов — технику, товары для дома, офиса и здоровья, а также уходовые и косметические средства.

При этом вес посылки не должен превышать 2,26 кг. По данным Amazon, на момент запуска сервиса доступны около 50 тыс. наименований.

Ранее сообщалось о новой функции Prime Video, которая призвана избавить зрителей от спойлеров. Amazon объявила о запуске X-Ray Recaps — функции на базе ИИ, которая создает краткое содержание целых сезонов, отдельных эпизодов и даже частей эпизодов. Компания утверждает, что ИИ не будет генерировать спойлеры, а пользователи не столкнутся с нежелательным контентом благодаря специальным ограничениям.