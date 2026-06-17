Microsoft обсуждала с Oracle аренду ее облачной инфраструктуры, однако компании не смогли заключить соглашение из-за требований к безопасности и соблюдению отраслевых норм, сообщили источники Business Insider, знакомые с ситуацией.

Valent Lau, Unsplash

По словам одного из собеседников, потенциальная сделка могла превысить $3 млрд. Аренда инфраструктуры Oracle дала бы Microsoft дополнительные вычислительные мощности, необходимые для развития ИИ-сервисов и обработки растущего объема запросов.

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Неудавшаяся сделка показала одну из главных проблем рынка ИИ. Даже крупнейшим технологическим компаниям не хватает вычислительных мощностей.

Из-за стремительного роста спроса на ИИ-сервисы облачные провайдеры теперь конкурируют не только за клиентов, но и за дата-центры, серверы и доступную электроэнергию для работы собственных продуктов.

Дефицит мощностей уже влияет на темпы развития всей ИИ-индустрии. Компании арендуют чужую инфраструктуру, строят новые дата-центры и заключают долгосрочные контракты с поставщиками, поскольку обучение и работа крупных моделей требуют все больше серверов, передовых чипов и электроэнергии.

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