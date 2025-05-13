Microsoft Teams анонсировала новую функцию безопасности, ограничивающую возможность захвата экрана во время встреч, сообщает портал о бизнес-технологиях zdnet. Функция «Prevent Screen Capture», внедрение которой планируется в июле 2025 года, заблокирует создание скриншотов на любом этапе встречи.

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Если кто-то попытается захватить экран — на компьютере или мобильном устройстве — он станет черным, тем самым скрывая конфиденциальную информацию, указано в дорожной карте Microsoft 365.

Ограничение будет доступно в приложениях Teams для Windows и macOS, а также в мобильных версиях для iOS и Android. Участники, использующие неподдерживаемые приложения или платформы, будут переведены в режим только аудио, чтобы экран вообще не отображался.

Microsoft не уточнила, будет ли функция активирована по умолчанию или организаторы смогут включать и выключать ее. Хотя скриншоты — не единственный способ захвата информации (например, можно сделать фото или записать заметки), они являются быстрым и простым методом, и новая мера направлена на снижение этого риска.

После ухода Skype многие пользователи перешли на Teams, что усиливает ответственность Microsoft за повышение безопасности платформы, особенно для организаций, где виртуальные встречи стали ключевым инструментом обмена информацией.

Помимо блокировки скриншотов Microsoft планирует внедрить летом несколько других решений для Teams: