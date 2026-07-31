Microsoft установила рекорд по однодневному приросту рыночной стоимости после публикации сильной квартальной отчетности и оптимистичного прогноза. По итогам торгов в четверг акции компании выросли более чем на 15%, благодаря чему ее капитализация увеличилась почти на $450 млрд и достигла $3,35 трлн. Это позволило Microsoft вновь опередить Nvidia по рыночной стоимости.

Simon Ray, Unsplash

Согласно данным LSEG, предыдущий рекорд составлял $441 млрд и был установлен 9 апреля 2025 года.

Рынок отреагировал не только на прогноз, но и на сами результаты. Выручка Microsoft в четвертом квартале 2026 финансового года выросла на 18%, до $90 млрд, а выручка Azure — на 43% при ожиданиях аналитиков в 39,98%. В новом финансовом году компания рассчитывает сохранить положительный свободный денежный поток.

Прочитайте также Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря буму ИИ

Главным аргументом для инвесторов стал прогноз по Azure. В первом квартале 2027 финансового года Microsoft ожидает роста выручки платформы примерно на 45% без учета валютных колебаний. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, прогнозировали увеличение на 40,92%.

По словам главного рыночного стратега Zacks Investment Management Брайана Малберри, сильный квартал дал рынку именно тот сигнал, которого он ждал. Ключевой вклад в рост Microsoft внесли облачное и ИИ-подразделения компании.

Отчет стал еще одним подтверждением того, что многомиллиардные инвестиции Microsoft в развитие искусственного интеллекта начинают приносить ощутимый эффект. До публикации результатов инвесторы опасались, что затраты на строительство дата-центров и вычислительной инфраструктуры могут оказаться выше реального спроса.

Как отметил глава отдела рынков капитала Direxion Джейк Бехан, главным вопросом для рынка было то, сможет ли компания доказать эффективность своих вложений в ИИ. По его словам, опубликованные результаты свидетельствуют о заметном прогрессе в монетизации этих инвестиций.

После выхода отчетности не менее девяти брокерских компаний повысили целевые цены акций Microsoft. Средний прогноз теперь составляет $560,9 за бумагу.

Microsoft при этом не собирается сбавлять темп инвестиций в инфраструктуру. В первом квартале 2027 финансового года капитальные расходы превысят $50 млрд, а по итогам 2026 календарного года составят около $175 млрд. Прогноз на год оказался ниже прежних $190 млрд, однако компания объяснила разницу изменением учета долгосрочной аренды дата-центров, а не сокращением самой инвестиционной программы.

До выхода отчетности акции Microsoft с начала года потеряли более 18% и отставали от некоторых других участников «Великолепной семерки». Однодневный скачок не отыграл все это падение, но заметно ослабил опасения по поводу отдачи от ИИ-инфраструктуры. Итогом стал крупнейший в истории прирост капитализации компании за одну торговую сессию.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.