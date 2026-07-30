Крупнейший в мире производитель памяти Samsung Electronics сообщил о рекордной прибыли полупроводникового подразделения благодаря буму ИИ-инфраструктуры. Во втором квартале его операционная прибыль выросла более чем в 250 раз год к году — до 89,2 трлн вон ($61,7 млрд). Компания предупредила, что в 2027 году дефицит памяти станет еще острее и сохранится в 2028-м.

Babak Habibi, Unsplash

В Samsung объяснили рекордные результаты масштабным расширением ИИ-инфраструктуры. Компания ожидала дальнейшего ускорения спроса на серверную DRAM, корпоративные SSD и высокоскоростную память HBM, тогда как производители не успевали наращивать выпуск такими же темпами. Даже ослабление спроса на компоненты для смартфонов и компьютеров, по прогнозу Samsung, не устранит дефицит.

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Почти все клиенты Samsung запросили многолетние контракты на поставку памяти. Компания уже заключила соглашения минимум на пять лет с пятью крупнейшими операторами дата-центров и приближалась к сделкам еще с пятью крупными игроками.

Договоры предусматривали авансовые платежи и минимальные гарантированные цены, а со временем Samsung рассчитывала продавать таким образом около двух третей выпуска памяти. Среди покупателей HBM-чипов компания отдельно назвала Nvidia и AMD.

После публикации отчетности акции Samsung в моменте подорожали на 8,4%, но затем растеряли весь рост и завершили торги снижением на 0,7%. Инвесторов не убедили даже рекордная прибыль и прогноз затяжного дефицита: рынок сомневался, смогут ли технологические компании долго поддерживать огромные расходы на ИИ-инфраструктуру.

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