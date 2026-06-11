Таиланд занял второе место в мире по годовым темпам роста использования искусственного интеллекта среди работников. Число активных пользователей ИИ в стране выросло на 36,4%, что более чем вдвое превышает среднемировой показатель в 17,8%. Такие данные приведены в докладе Microsoft Global AI Diffusion, представленном на конференции Microsoft AI Tour Bangkok 2026.

Unsplash

По общему уровню проникновения ИИ Таиланд пока остается ниже среднемирового уровня. Доля активных пользователей среди тайских работников составляет 12,4%. При этом по темпам роста страна уступила только Южной Корее, где показатель достиг 43,2%, и опередила Японию с 34,1%. За финансовый год 2025–2026 доля активных пользователей в Таиланде выросла с 9,1% до 12,4%, следует из доклада.

Управляющий директор Microsoft Thailand and Emerging Markets Дханават Сутхумпун, представлявший доклад на конференции, заявил, что тайский рынок уже вышел за рамки экспериментов с ИИ. По его словам, технология все чаще становится повседневным рабочим инструментом и меняет подход к задачам, которые раньше считались трудными для автоматизации.

Читайте также OpenAI создала структуру на $4 млрд для корпоративного внедрения ИИ

Другие показатели среди сотрудников тайских компаний также оказались заметно выше мировых. Согласно Work Trend Index 2026, 32% тайских респондентов отнесены к категории продвинутых пользователей ИИ, тогда как в среднем по миру таких 16%. Доля руководителей, которые заявили о четком понимании стратегии внедрения ИИ, в Таиланде составила 51% против 26% в среднем по миру.

Несмотря на быстрый рост, рынок далек от насыщения. По расчетам Microsoft, 87,6% работающего населения Таиланда пока не входят в число активных пользователей ИИ. В первую очередь это касается сотрудников в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании — секторах, где массовое внедрение таких инструментов еще только начинается.

Конференция прошла после объявления Microsoft о вложениях в облачную и ИИ-инфраструктуру Таиланда. Компания планирует инвестировать в страну более $1 млрд, или около 35 млрд батов, в 2026−2028 годах. Деньги направят на расширение вычислительных мощностей, которые должны поддержать спрос на ИИ-решения в регионе.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.