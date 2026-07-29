Американская энергокомпания NextEra Energy и инвестиционная группа Brookfield объявили о строительстве кампуса центров обработки данных стоимостью $100 млрд в Падуке, штат Кентукки. Комплекс разместят на территории бывшего предприятия по обогащению урана, а завершение работ запланировали на 2032 год, сообщило Reuters.

Alex Shuper, Unsplash

Как сообщило Министерство энергетики США, Brookfield возьмет землю в аренду, построит кампус и будет им управлять, а NextEra Energy создаст энергетическую инфраструктуру и останется ее владельцем. В нее войдут объекты газовой генерации общей мощностью до 2 ГВт и аккумуляторные системы накопления энергии мощностью до 2,6 ГВт.

Проект полностью профинансируют за счет частных средств. Окончательные соглашения стороны пока не подписали, а схему энергоснабжения еще не одобрила Комиссия по коммунальным услугам Кентукки.

Предприятие в Падуке обогащало уран с 1952 по 2013 год, после чего производство остановили. На площадке сохранились линии электропередачи, системы водоснабжения, оптоволоконная связь и дороги — эта инфраструктура должна ускорить строительство кампуса.

К 2032 году его электрическая мощность достигнет 1,8 ГВт, причем более 1,2 ГВт придется на вычислительное оборудование. По оценке участников проекта, стройка создаст около 8 тыс. рабочих мест, а после запуска комплекса появятся еще 600 постоянных.

Для сравнения, 1 ГВт мощности хватит, чтобы снабжать электричеством около 750 тыс. домов. Максимальная мощность одной только газовой генерации для кампуса составит 2 ГВт — этого было бы достаточно примерно для 1,5 млн домов.

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