Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) начало расследование в отношении Microsoft из-за изменений в тарифах Microsoft 365 Personal и Family. Регулятор выяснит, не вводила ли компания пользователей в заблуждение после того, как добавила в подписки ИИ-помощника Copilot и повысила их стоимость при продлении.

Simon Ray, Unsplash

С января 2025 года Microsoft без доплаты открывала действующим подписчикам Copilot до конца уже оплаченного периода. При следующем продлении компания автоматически переводила их на более дорогой тариф, если они не выбирали другой вариант или не отменяли подписку. CMA проверит, достаточно ли ясно Microsoft объяснила клиентам разницу между планами и сообщила о временно доступной подписке Classic, которая позволяла сохранить прежние функции без Copilot и старую цену.

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Microsoft 365 объединяет Word, Excel, PowerPoint, Outlook и другие приложения. Стоимость годовой подписки Personal с новыми функциями составила £84,99 против £59,99 за Classic, а Family — £104,99 против £79,99. В обоих случаях разница достигла £25. В CMA подчеркнули, что поддерживают развитие ИИ, но компании должны заранее и понятно сообщать клиентам об изменениях в тарифах.

В Microsoft заявили, что подробно изучают позицию CMA и намерены конструктивно сотрудничать с регулятором. Ведомство, в свою очередь, подчеркнуло, что расследование только началось и выводов о нарушении потребительского законодательства пока не сделало.

Похожие разбирательства уже идут в Австралии и Италии. Австралийский регулятор обратился в Федеральный суд, заявив, что Microsoft не сообщила примерно 2,7 млн пользователей о более дешевом тарифе Classic. Итальянское антимонопольное ведомство отдельно проверяет, достаточно ли ясно компания рассказала о добавлении Copilot и Designer, подорожании Microsoft 365 и автоматическом переходе клиентов на новые тарифы.

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