ИИ-лаборатория Midjourney, известная сервисами генерации изображений и видео, приобрела социальное астрологическое приложение Co-Star. О сделке со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg, условия сделки стороны не раскрыли.

Unsplash

Co-Star, которым пользуются около 4,3 млн человек ежемесячно, помогает пользователям составлять астрологические натальные карты и делиться результатами с друзьями внутри приложения. Сервис использует комбинацию ИИ и работы штатных специалистов для составления гороскопов, оценки совместимости и других видов персонализированных прогнозов.

Команда Co-Star в составе около 20 сотрудников перешла в штат Midjourney в рамках сделки. Опыт этой команды в разработке потребительских приложений может помочь Midjourney решить давнюю проблему: несмотря на популярность генеративных инструментов, у компании до сих пор нет собственного самостоятельного приложения — основным каналом доступа остается сервер в Discord.

Читайте также Исследование показало, что люди с развитым интеллектом и уровнем образования не верят в астрологию

Сделка вписывается в стратегию диверсификации продуктового портфеля Midjourney: помимо генерации изображений и видео компания развивает медицинское направление и проект в сфере спа-услуг. Приобретение астрологического сервиса расширяет список непрофильных для ИИ-лаборатории направлений.

Для Co-Star сделка означает переход под контроль игрока с существенно большими техническими и финансовыми ресурсами, что может ускорить развитие продукта и его интеграцию с инструментами генеративного ИИ Midjourney.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.