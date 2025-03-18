Если бы Марк Кьюбан создавал новый бизнес, он бы сделал акцент на искусственном интеллекте, полагая, что это необходимый шаг для успеха в будущем. Он утверждает, что компании, не адаптирующиеся к ИИ, рискуют остаться позади, как те, что не смогли вовремя перейти на компьютеры и интернет.

Кьюбан заявил: «В этом мире будут два типа компаний: те, кто преуспеет в искусственном интеллекте, и все остальные, которых они вытеснят с рынка». Кьюбан сравнил людей, которые опасаются использовать инструменты ИИ на рабочем месте, с теми, кто когда-то боялся использовать ПК и мобильные устройства.

Кьюбан отметил, что это мнение он часто слышал, когда работал продавцом компьютеров и программного обеспечения в 1980-х годах. Несмотря на оправданные опасения многих о том, что искусственный интеллект может вытеснить людей с рабочих мест, Кьюбан уверен, что те компании и сотрудники, которые смогут адаптироваться к новым технологиям, получат значительное «конкурентное преимущество» по сравнению с теми, кто этого сделать не сможет.

«Для того чтобы запустить компанию, не обязательно быть гением в области искусственного интеллекта, однако в какой-то момент вам потребуется его понять», — отметил Кьюбан. Он сравнил это с ранними днями появления персональных компьютеров: «Не было необходимости досконально разбираться в ПК, но знание основ давало преимущество. Затем появились сети, интернет и мобильные устройства».

Он подчеркнул, что первым триллионером в мире станет предприниматель, работающий в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, он инвестировал миллионы долларов в программу «Введение в ИИ», основанную им в 2019 году, которая предлагает молодым людям бесплатное обучение в области технологий.

Программа обучения направлена на улучшение знаний в области искусственного интеллекта среди старшеклассников, что связано с поддержанием конкурентоспособности на глобальном уровне. Кьюбан отметил, что ведущие мировые компании — такие как Alphabet, Apple, Microsoft и недавно Nvidia — вкладывают значительные средства в развитие своих технологий в сфере ИИ.

«Компании, которые лучше всего освоили ИИ, доминируют на рынке, — говорит Кьюбан. — Это основа того, как я сегодня инвестирую в акции».

Марк Кьюбан отметил, что его дети и множество других людей погружены в мир TikTok. Он подчеркнул, что ключ к успеху этой платформы заключается в использовании искусственного интеллекта, который помогает подбирать контент, соответствующий интересам пользователей.

Хотя его состояние достигает $5,7 млрд по версии Forbes и ему не нужны деньги, он все же отметил, что если бы они ему понадобились, то он обратился бы к ИИ. Говоря с CNBC Make It в прошлом году, Кьюбан выразил мнение, что если бы он начинал с нуля, то первым делом изучал бы, как создавать запросы для языковых моделей ИИ, таких как ChatGPT от OpenAI или Gemini от Google. В последнее время инженерия запросов уже привлекла внимание и зарплата специалистов в этой области часто шестизначная, согласно данным ZipRecruiter.

Кьюбан, который еще в детстве находил способы заработать, например, продавая мусорные пакеты или коллекционные предметы, сказал, что если бы он был подростком в наше время, то обязательно вкладывался бы в изучение ИИ с целью монетизировать свои навыки, обучая людей и компании.

«Я бы обратился к малым и средним предприятиям, которые еще не в полной мере осознают потенциал ИИ, — добавил он. — И даже если мне было бы 16, я бы также предоставлял им свои обучающие услуги».

Миллиардер Марк Кьюбан дал урок, который особенно важен тем, кто начинает малый бизнес: для достижения успеха предпринимателям необходимо иметь уверенность в своих целях, отфильтровывая неуместные или неправильные советы. По его мнению, для достижения успеха важно уметь распознавать моменты, когда следует довериться собственной интуиции.