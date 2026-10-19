Джефф Безос, Питер Тиль и Сэм Альтман инвестируют в биотехнологии, которые могут изменить представление о старении. Один из главных подходов — клеточное перепрограммирование, позволяющее потенциально возвращать клеткам некоторые свойства молодого организма. Теперь ученые проверяют, насколько безопасно применять эту технологию у людей.

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Долголетие становится одной из заметных целей инвесторов Кремниевой долины. Вместо того чтобы просто искать способы продлить жизнь, они поддерживают исследования, которые должны помочь разобраться в механизмах старения и, возможно, частично обратить их вспять.

Среди инвесторов этого направления — основатель Amazon Джефф Безос, сооснователь PayPal Питер Тиль и глава OpenAI Сэм Альтман. Они поддерживают биотехнологические проекты, изучающие, как восстановить функции стареющих клеток и замедлить развитие возрастных заболеваний.

Один из подходов, привлекающих внимание исследователей, — клеточное перепрограммирование. Его идея заключается в том, чтобы с помощью определенных генетических механизмов вернуть клеткам часть признаков более молодого состояния, не лишая их специализированных функций. Если технологию удастся сделать безопасной, она потенциально сможет помочь не только в лечении отдельных заболеваний, но и в борьбе с некоторыми последствиями старения.

Почему миллиардеры делают ставку на клеточное омоложение

Один из наиболее известных проектов в этой области — Altos Labs, биотехнологическая компания, исследующая клеточное омоложение. Джефф Безос связан с финансированием компании, которая изучает механизмы перепрограммирования клеток и возможности восстановления их функций.

Другой участник этой гонки — New Limit, основанный при участии инвестора Брайана Армстронга и предпринимателя Блейка Байерса. Среди инвесторов компании — фонд Founders Fund Питера Тиля. Стартап исследует способы перепрограммирования клеток и рассчитывает в перспективе перейти к испытаниям терапии для печени на людях.

Сэм Альтман, в свою очередь, поддерживает Retro Biosciences — компанию, которая занимается технологиями продления здоровой жизни. Ее исследования также связаны с клеточным омоложением и другими подходами к борьбе с возрастными изменениями.

Эти проекты различаются по направлениям и степени готовности. Но их объединяет общая идея: старение можно изучать не только как естественный ход времени, но и как совокупность биологических процессов, на которые потенциально можно воздействовать.

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От лаборатории к испытаниям на людях

Одним из примеров перехода от исследований к клиническим испытаниям стала разработка Life Biosciences. Компания проверяет экспериментальную терапию на основе клеточного перепрограммирования у пациентов с глаукомой — заболеванием, которое повреждает зрительный нерв.

Первые три участника испытания перенесли лечение без серьезных побочных эффектов. У двух из них улучшились показатели зрения. Однако выборка слишком мала, чтобы делать выводы об эффективности терапии, а сами результаты пока предварительные.

Исследование важно прежде всего как проверка того, можно ли безопасно запускать механизмы клеточного перепрограммирования непосредственно в организме человека. Пока ученые работают с конкретным заболеванием, а не пытаются омолодить весь организм.

Сможет ли наука повернуть старение вспять

До технологии, которая позволит заметно продлевать человеческую жизнь или возвращать молодость всему организму, еще далеко. Перепрограммирование клеток остается экспериментальным направлением: исследователям предстоит определить, какие изменения действительно полезны, как долго сохраняется эффект и какие риски возникают при вмешательстве в работу клеток.

В частности, важно не допустить чрезмерного перепрограммирования, при котором клетки могут утратить свою специализацию или начать делиться неконтролируемо. Поэтому даже многообещающие результаты лабораторных экспериментов не означают, что метод уже готов к широкому применению.

Тем не менее, интерес инвесторов показывает, что борьба со старением становится отдельным направлением биотехнологического бизнеса. Миллиардеры финансируют исследования в надежде, что однажды медицина сможет не только лечить возрастные заболевания, но и воздействовать на некоторые биологические причины их возникновения.

Пока речь идет не о бессмертии и не о гарантированном продлении жизни, а о попытке выяснить, насколько далеко можно продвинуться в управлении процессами старения.

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