В новом докладе Altrata — аналитиков богатства и динамики рынка состоятельных людей — «Billionaire Census 2025» зафиксирован рекордный рост: общее состояние глобального класса миллиардеров увеличилось на 10,3% и достигло $13,4 трлн. Это третий год подряд, когда достаток сверхбогатых растет. И Россия в этом рейтинге занимает пятое место с 128 миллиардерами и активами $457 млрд.

Unsplash

Общее количество миллиардеров также прибавило: в 2024 году их стало 3 508 человек — рост на 5,6%.

США остаются лидером по числу сверхбогатых: в стране насчитывается 1135 миллиардеров, что составляет примерно треть мировой доли. Далее следуют Китай, Германия и Великобритания.

Европа впервые преодолела отметку в 1 тыс. миллиардеров и закрепилась как второй по величине регион по числу сверхбогатых. Азия показала умеренный рост в 2,6%, главным образом из‑за замедления китайской экономики и геополитических рисков.

В России совокупное состояние миллиардеров выросло на 8,5% за год. Основные активы сосредоточены в энергетике, финансовом секторе и металлургии, что делает российских миллиардеров ключевыми игроками на рынке крупных корпоративных сделок.

Отмечается также высокая доля состояний, связанных с технологическим сектором, гостеприимством и развлечениями: за последние 10 лет именно они показали самые значительные приросты.

Для предпринимателей и компаний этот тренд несет два важных сигнала. Во-первых, у элиты растет финансовая мощь — это значит, что инвестиции, сделки buy-out и финансирование проектов возможны на более масштабном уровне. Во-вторых, концентрация богатства усиливает роль частных капиталов, семейных офисов и специализированных фондов — бизнесам стоит учитывать, что потенциальные партнеры становятся крупнее и требовательнее.

При этом важно помнить: несмотря на рост, богатство этой группы крайне волатильно — например, в каждой из последних трех лет от 8% до 10% миллиардеров «выбывали» из клуба из-за падения активов.

С точки зрения стратегии: российским и СНГ-предпринимателям полезно ориентироваться на изменяющуюся географию богатства. Северная Америка и Европа усиливают свои позиции, тогда как Азия сталкивается с торможением. Это значит, что поиск инвестиций и партнеров может все чаще происходить в Западных рынках, даже если бизнес ориентирован на Восток.