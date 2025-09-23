Министерство экономического развития России рассмотрит введение невозвратных тарифов на отдельные группы товаров для борьбы со злоупотреблениями потребителей, заявил глава ведомства Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Алексей Даничев / РИА Новости

Бизнес жалуется на случаи, когда клиенты или конкуренты заказывают товары, например одежду, в отдаленные регионы вроде Хабаровска, но не выкупают их, или приобретают вещи перед Новым годом и возвращают после праздников. Кроме того, встречаются подмены товаров.

«Всё это заканчивается тем, что все это перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше, чем та себестоимость, и чем-то, за что предприниматели готовы честно продавать», — сказал Решетников.

Министр предложил обсудить невозвратные опции по аналогии с авиабилетами, если это поможет удешевить товары.

«В том числе возникает вопрос, что, может быть, по каким-то группам товаров нам можно сделать какой-то предпринимательский запрос на невозвратный, например, тариф — так же, как в авиабилетах же такое есть. Мне кажется, это вопросы, которые надо серьезно обсуждать, если это поспособствует снижению цен на отечественную продукцию», — сказал он.

Ведомство намерено консультироваться с бизнесом и Роспотребнадзором, добавил Решетников. Он подчеркнул, что меры могут быть приняты оперативно. По его словам, решение вопроса до Нового года станет реальной поддержкой предпринимателей.

Читайте также В России могут появиться черные списки покупателей на маркетплейсах

Ранее селлеры предложили разрешить им скрывать товары от «потребителей-экстремистов» — людей, которые злоупотребляют правами, предоставленными потребителям законодательством. По мнению продавцов, инициатива позволит купировать проблему потребительского экстремизма, а также защитить селлеров от недобросовестных покупателей и конкурентов, которые массово заказывают и не выкупают товары.