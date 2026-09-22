В России могут ужесточить правила возврата товаров, купленных через интернет. Законопроект, подготовленный Минэкономики, вызвал возражения сразу нескольких потребительских организаций. По их мнению, предложенные нормы заметно сократят возможности покупателей отказаться от заказа и сместят действующий баланс в пользу продавцов и маркетплейсов.

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Одна из ключевых поправок позволит установить отдельные категории товаров, от которых нельзя будет отказаться при дистанционной покупке. Их перечень должно определить правительство отдельным подзаконным актом. Для попавших в него товаров ограничение может действовать даже до получения заказа — в том числе если покупатель уже оплатил его, но решил отказаться до передачи.

Изменения затронут и возвраты через пункты выдачи. По оценке ОПИ, возможность оформить их через ПВЗ может оказаться в зависимости от решения конкретного продавца на маркетплейсе. Законопроект также создает основание для удержания с покупателя расходов на доставку товара, от которого тот отказался еще до передачи. А при доставке без личного присутствия клиента риск случайной утраты или повреждения покупки предлагается переложить на самого потребителя.

В «Общественной потребительской инициативе», Московском обществе защиты потребителей и Союзе потребителей Татарстана считают, что новые правила снизят уровень защиты покупателей в интернете. В МОЗП отдельно опасаются, что у продавцов станет меньше стимулов подробно и точно описывать товары. Если последствия несоответствия покупки ожиданиям фактически переложат на самого клиента, требования к качеству карточек товаров могут потерять для продавцов часть прежней значимости.

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В Минэкономики объясняют поправки необходимостью выровнять условия взаимодействия маркетплейсов с продавцами. Представители бизнеса в свою очередь указывают на злоупотребления возвратами, когда покупатель несколько дней пользуется товаром, а затем отказывается от него. Отдельная проблема связана с категориями, которые после вскрытия или использования нельзя без дополнительной проверки безопасно вернуть в продажу.

В Ассоциации представителей электронной торговли в качестве примера приводят БАДы и спортивное питание. Если покупатель забрал такую продукцию домой, а затем вернул ее, проверить соблюдение условий хранения или возможную подмену уже сложнее. В Wildberries также отмечают, что повторная продажа некоторых категорий товаров требует дополнительного контроля качества и безопасности.

По словам руководителя судебных проектов юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажановой, на возвраты жалуются 62% селлеров, а в сегменте одежды доля отказов от покупок доходит до 45%. При этом старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс считает, что проблему злоупотреблений можно решать без общего сокращения прав покупателей — например, через более четкие требования к сохранности товарного вида и отдельные последствия для недобросовестных клиентов.

Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев также считает, что правила возврата стоит менять с учетом особенностей конкретных категорий товаров. По его мнению, дальнейшее регулирование должно помогать бизнесу бороться со злоупотреблениями, не лишая добросовестных покупателей действующих гарантий.

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