Минфин представил поправки, направленные на развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС), одобренные на заседании правительства., сообщили в пресс-службе ведомства. Законопроект предлагает учитывать взносы работодателей в ПДС (до 12% от расходов на оплату труда) как расходы при налогообложении прибыли и освобождать организации от страховых взносов в пределах 12% от базы по работнику.

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Для налогового вычета по ПДС минимальный срок владения будет отсчитываться от обращения за выплатой, а не от наступления оснований для назначения таких выплат. При переводе средств в новый договор срок действия старого будет учтен.

НДФЛ на выплаты по ПДС предлагается установить в размере 13% или 15% в зависимости от дохода, как для страхования, пенсий и операций на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Поправками также предлагается распространить возможность получения налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан на страховые взносы по договорам страхования жизни, которые стали доступны для граждан с 1 января 2025 года.

Для договоров страхования жизни, заключенных до 31 декабря 2024 года, сохраняется старый порядок налогообложения выплат, учитывающий превышение, определяемое с учетом ставки рефинансирования Центробанка. Для договоров сроком свыше 5 лет предлагается выбор: старый порядок или освобождение от НДФЛ страховой выплаты, превышающей суммы внесенных страховых взносов, в размере до 30 млн руб. Эти льготы не коснутся договоров с увеличенной премией после 30 июня 2024 года или с условием продления.