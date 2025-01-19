У россиян появится больше возможностей для продажи инвестиционных драгоценных металлов аффинажным компаниям, которые смогут покупать слитки и монеты без лицензии через посредников, например, ломбарды. Эта мера, предложенная Минфином, позволит людям выгоднее торговать драгметаллами, а аффинажным организациям снизить затраты на сырье, что повысит ликвидность и привлекательность рынка. Об этом сообщают «Известия», ознакомленные с проектом постановления.

Власти планируют упростить для россиян процедуру продажи инвестиционных драгоценных металлов, таких как слитки и монеты. Министерство финансов разработало проект постановления, который предлагает ряд нововведений. Одним из них является возможность оформления документов о качестве слитков как в бумажном, так и в электронном формате.

Министерство финансов также предложило разрешить аффинажным организациям приобретать инвестиционные драгоценные металлы у граждан без наличия лицензии, однако с обязательным использованием посредников. Эти сделки будут оформляться на основании договора поручения, комиссии или агентского соглашения. Посредником может выступать та компания, которая имеет лицензию на закупку ювелирных изделий и других предметов из драгоценных металлов или камней у физических лиц.

«Например, аффинажная организация сможет заключить с ломбардом договор. Тот будет скупать у граждан слитки или монеты за счет доверителя и в его интересах», — пояснил гендиректор юридической компании «Чистая среда», член совета московского регионального отделения «Деловая Россия» Руслан Кулешов.

По данным пояснительных материалов к проекту постановления, в России на сегодняшний день насчитывается более 2 тыс. организаций, владеющих лицензиями на скупку драгоценных металлов у населения, среди которых в основном представлены банки и ломбарды. Из документов следует, что изменения касаются 12 аффинажных организаций.

«Инициатива позволит аффинажным организациям расширить источники поступления драгметаллов, необходимых для производства мерных и стандартных слитков. Такие операции не облагаются НДС. Это приведет к снижению себестоимости производства и, соответственно, конечной цены продажи слитков физлицам», — сообщили «Известиям» в Минфине.

Осенью 2024 года правительство разрешило продавать драгметаллы не только банкам, но и компаниям. Коммерческий директор Sunlight Юрий Колеров планировал, что ювелирная сеть запустит продажу инвестиционных золотых слитков до конца 2024 года.