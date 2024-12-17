Осенью 2024 года правительство разрешило продавать драгметаллы не только банкам, но и компаниям. Как отмечают эксперты, такая практика широко распространена в мире. Коммерческий директор Sunlight Юрий Колеров сообщил, что ювелирная сеть запустит продажу инвестиционных золотых слитков до конца 2024 года.

С сентября 2024 года в России изменились правила оборота драгоценных металлов. Теперь заниматься их продажей физическим лицам могут не только коммерческие банки, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели, как агенты аффинажных заводов.

Sunlight до конца 2024 года запустит продажу золотых слитков для инвесторов. Она будет организована через сотрудничество с аффинажным заводом «Красцветмет», сообщил Колеров.

Завод будет выступать на стороне производителя. В его задачи входит очищение металла от примесей, преобразование его в слитки и оформление документации. Далее Sunlight может реализовывать золото по агентскому договору.

Ювелирная сеть также рассматривает возможности сотрудничества с различными участниками финансового рынка для создания совместных инвестиционных продуктов, связанных с драгоценными металлами, сообщил Колеров, не конкретизировав детали.

Представитель «Красцветмета» сказал, что завод планирует реализацию инвестиционных слитков как самостоятельно, так и через своих партнеров по всей России. В 2023–2024 годах производство произвело 70 тыс. штампованных золотых слитков общим весом почти 1,5 т.

Sunlight будет продавать слитки 999-й пробы весом до 50 г онлайн и офлайн. По словам Колерова, стоимость слитков будет ниже, чем в банках. До конца года инвестиционное золото появятся в магазинах Москвы, а в остальных регионах — в начале 2025 года.

Также Sunlight планирует запустить обратный выкуп инвестиционных слитков, но только тех, которые проданы в ее магазинах. Компания сможет выкупать даже поврежденное золото по цене, близкой к рыночной.

По мнению председателя Союза золотопромышленников России Сергея Кашубы это станет основным конкурентным преимуществом Sunlight. Также эксперт отметил широкую сеть компании и узнаваемость бренда.

До сих пор в России на продаже физического золота и инвестиционных драгоценных металлов физлицам специализируются банки. В основном это крупные игроки с разветвленной сетью отделений. В марте 2022 года власти отменили НДС в размере 20% при продаже банками слитков драгоценных металлов физлицам, что подстегнуло спрос населения на такие активы.

По оценке Минфина, за год россияне приобрели в кредитных организациях более 100 т золота. В 2023 году продажи составили около 95 т. По прогнозам ведомства спрос на слитки останется высоким.

Несмотря на отмену НДС, банковский спред между ценой продажи обратного выкупа золота у физлиц остается высоким, примерно 10–12%. Это замедляет развитие рынка, отметил замдиректора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов Минфина Николай Маргаритов.

В 2022 году, после отмены НДС на продажу слитков золота и появления ряда ограничений на работу с наличной иностранной валютой, был зафиксирован рост спроса на физические драгоценные металлы, но он закончился к середине 2022 года, сообщил представитель «Сбера».

По данным банка, спрос на золото в 2023 году был уже почти в три раза меньше, чем в 2022 году. При этом, в 2024 году он на 15–20% выше, чем годом ранее. Спрос на физическое золото у российских инвесторов растет из-за геополитической нестабильности и снижения доверия к валютным активам из-за санкций, считает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.

В соответствии с последним обзором World Gold Council (WGC), спрос на инвестиционные слитки и монеты в России в третьем квартале 2024 года составил 9,1 т, увеличившись на 2,2% к предыдущему кварталу и на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на ювелирные украшения также вырос и составил 11,7 т против 8,9 т кварталом ранее.

По данным «Сбера», в физическое золото в равной степени инвестируют все сегменты клиентов, разница только в среднем чеке. Самые массовые по числу проданных единиц — слитки золота в 10 г, а по массе — слитки золота весом 1 кг.

По словам представителя «Т-банка», обычно слитками интересуются инвесторы, которые хотят переложить в защитные активы часть своего портфеля, и чаще всего они покупают слитки весом 50 и 100 г. У «Газпромбанка» популярными весами являются варианты по 20 и 100 г.

Ранее сообщалось, что прибыль крупнейших экспортеров алмазов сократилась на 25%. Это произошло из-за резкого падения цен на эти драгоценные камни. Наиболее резкое сокращение доходов от поставок алмазов и бриллиантов на мировые рынки наблюдается в Канаде. В то же время экспорт Ботсваны за девять месяцев текущего года сократился в 1,8 раза, составив $2,3 млрд.