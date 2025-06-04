Министерство природных ресурсов и экологии РФ разрабатывает меры по поэтапному отказу от пластиковых саше-пакетов. Как сообщил заместитель министра Денис Буцаев, такая упаковка может попасть под запрет в течение следующих шести лет.

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Основная причина планируемых ограничений — сложность утилизации небольших пластиковых пакетиков. По словам представителя Минприроды, саше-пакеты размером до 80 мм практически невозможно извлечь из общего потока отходов. Кроме того, их переработка экономически нецелесообразна из-за сильного загрязнения органическими остатками.

Ведомство предлагает заменять традиционные полимерные саше на биоразлагаемые аналоги. Такая упаковка может утилизироваться вместе с органическими отходами методом компостирования, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла.

Ранее Минприроды уже анонсировало планы по ограничению использования полистирольной упаковки для пищевых продуктов, включая лотки для яиц. Также рассматривается запрет на блистерную упаковку из полимеров, тонкие пластиковые пакеты толщиной менее 20 микрометров и полимерные коррексы (тонкие пластиковые контейнеры).

Эти меры направлены на сокращение объемов захоронения отходов и соответствуют общей экологической стратегии России. Постепенный отказ от неперерабатываемых материалов планируется завершить к 2030 году.