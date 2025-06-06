Министерство природных ресурсов разработало проект постановления о значительном повышении базовых ставок экологического сбора. Новые ставки для большинства категорий товаров могут вырасти в несколько раз по сравнению с утвержденными в августе 2024 года нормами на 2026–2027 гг.

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Согласно документу, наиболее существенный рост предусмотрен для текстильных изделий (до 89,2 тыс. руб. за тонну, в 4,5 раза выше текущих), осветительного оборудования (61,8 тыс. руб., пятикратное увеличение) и пластмассовых изделий (23,8 тыс. руб., рост вчетверо). Для батарей и аккумуляторов ставка может достичь 169,8 тыс. руб., что в 3–3,5 раза превышает действующие значения.

В Минприроды подтвердили работу над корректировкой ставок, отметив, что изменения направлены на экономическое обоснование платежей в соответствии с поручением президента. В ведомстве подчеркнули, что основной задачей расширенной ответственности производителей остается стимулирование бизнеса к самостоятельной утилизации отходов.

Отраслевые ассоциации обеспокоены предложенными изменениями. Так, по оценкам РАТЭК (Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники), доля экосбора в стоимости холодильников может увеличиться с 2% до 8%, а для батареек — с 3% до 15%. Представители торговых сетей предупреждают о неизбежном росте розничных цен, особенно на фоне высокой ключевой ставки и снижения маржинальности бизнеса.

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Особую тревогу у производителей вызывает планируемое увеличение сборов для упаковочных материалов. Как отмечает «Союзмолоко», предложенные ставки для комбинированного картона (96 тыс. руб. за тонну против текущих 6 тыс. руб.) могут добавить 3–4% к себестоимости социально значимых продуктов, таких как питьевое молоко.

Эксперты упаковочной отрасли указывают на потенциальные негативные последствия: рост продовольственной инфляции на 1,4–2,7%, снижение инвестиционной привлекательности сектора и возможный переход производителей на менее экологичные виды тары. В Алюминиевой ассоциации предупреждают, что 13-кратное увеличение сбора для алюминиевой упаковки подорвет конкурентоспособность отечественных производителей.

Проект документа пока изучают в заинтересованных ведомствах. Окончательное решение по новым ставкам экосбора будет принято после обсуждения с участием отраслевых объединений и бизнес-сообщества.