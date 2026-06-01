Законопроект о «российской полке» вновь отправлен на доработку. Правительственная подкомиссия поручила Минпромторгу до 18 июня определить критерии происхождения товаров, которые смогут претендовать на размещение в рамках нового механизма.

Документ предусматривает выделение в магазинах специальных зон для непродовольственной продукции. Ретейлеров обяжут обеспечить для таких товаров минимальную долю полочного пространства и размещать их на наиболее заметном уровне — на высоте от 80 до 160 см от пола.

В перечень смогут войти российские товары, продукция из стран ЕАЭС, а также локализованные товары зарубежных брендов, если права на товарный знак принадлежат российскому владельцу. Размер обязательной доли, список категорий и порядок подтверждения соответствия позднее установит правительство. Запуск механизма намечен на 1 марта 2027 года.

Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов ранее называл среди первых категорий косметику, парфюмерию и бытовую химию.

Одновременно власти пересматривают подход к определению иностранного контроля над производителями. Из законопроекта предложено исключить ссылку на закон №57-ФЗ о стратегических инвестициях, который планировалось использовать для таких проверок.

Участники отрасли считают, что в документе пока остается несколько нерешенных вопросов. Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский обратил внимание на отсутствие механизма контроля за изменением структуры собственников поставщиков после вступления закона в силу. Кроме того, не определено, какие товарные категории действительно нуждаются в поддержке через «российскую полку».

Дополнительные вопросы вызывает подтверждение происхождения продукции. По словам исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой, производителям потребуется включать товары в Государственную информационную систему промышленности и проходить экспертизу Торгово-промышленной палаты. Для небольших компаний такие процедуры могут обернуться дополнительными затратами.

Неясным остается и статус товаров под собственными торговыми марками сетей. Один и тот же бренд может выпускаться разными производителями в нескольких странах, поэтому для таких товаров потребуется отдельный порядок оценки.

По данным Nielsen за 2024 год, доля импортной продукции достигает 60,6% в категории зубной пасты, 82% — среди дезодорантов и 59,9% — среди гелей для душа. Бобровский предлагает использовать для подобных расчетов данные системы «Честный знак», которая фиксирует реальные продажи. При этом участники рынка отмечают, что во многих массовых категориях локализованная продукция уже занимает более 60–70%, хотя импорт из Китая, Турции и других стран по-прежнему сохраняет заметные позиции.

