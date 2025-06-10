Профильные ассоциации производителей и ретейлеров обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не поддерживать законопроект о «российской полке», сообщили «Ведомости». Документ, по их мнению, нарушает свободу экономической деятельности и ущемляет интересы иностранных компаний, локализовавших производство в России.

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Письмо от 27 мая подписали Межотраслевой экспертный совет (МЭС) и семь объединений, включая Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) и Рыбный союз.

Законопроект, обсуждаемый с 2023 года, обязывает выделять место на полках для товаров из России и стран ЕАЭС. В начале июня министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил, что документ скоро внесут в Госдуму. В конце 2024 года он отметил, что создание «российской полки» планируется начать с бытовой химии и косметики. Однако газета пишет, что в версии законопроекта от 29 мая речь идет уже обо всех «непродовольственных национальных товарах». Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Авторы письма указывают, что законопроект нарушает свободу экономической деятельности, вынуждая ретейлеров работать с определенными производителями.

Отдельно в документе сказано о товарах, локализованных в России международными компаниями. Такая продукция лишается преференций, хотя транснациональные холдинги могут быть российскими резидентами, которые платят здесь налоги, создают рабочие места, делают инвестиции и используют отечественное сырье, указывают авторы обращения.

Гендиректор Союзмолока Артем Белов подчеркнул, что меры могут привести к дискриминации локализованных иностранных компаний, что негативно на смежных отраслях, включая сельское хозяйство и переработку. В АКОРТ и Союзмолоко считают, что развивать присутствие российских производителей на полках магазинов нужно рыночными методами

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский сообщил, что в бытовой химии доля российских товаров достигает 75%, но в зубных пастах и дезодорантах доминируют иностранцы. Он отметил сложности с проверкой неподконтрольности компаний иностранному капиталу и ограниченные ресурсы региональных сетей на предмет соответствия поставщиков требованиям законопроекта.