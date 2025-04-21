Генеральный директор Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПРИИ, подведомствен Минпромторгу) Эдуард Шантаев сообщил, что организация совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития разработала экспериментально-правовой режим (ЭПР) по сбору и агрегации промышленных данных для их последующей обработки с применением технологии ИИ.

Промышленные данные формируются в рамках производственных процессов на промышленных предприятиях. К ним относятся данные со станков и оборудования, их эксплуатационные характеристики и прочее.

По словам представителя ФЦПРИИ, они нередко содержат сведения, относящиеся к коммерческой тайне или интеллектуальной собственности. Учитывая растущий объем киберугроз важно гарантировать надежную защиту этих данных от несанкционированного доступа и использования.

Шантаев сообщил, что ФЦПРИИ уже получил замечания от Минэкономразвития и сейчас ЭПР находится на этапе доработки. По его словам, эксперимент планируется запустить в текущем году сроком на три года.

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Он также добавил, что этот режим поможет определить виды и типы промышленных данных, порядок их сбора, обработки, хранения и передачи и начать обучать большие языковые модели на данных не одного предприятия, а всей отрасли.

По итогам эксперимента будет сформирована нормативно-правовая база, добавил он. Помимо прочего, эксперимент позволит оценить неблагоприятные последствия и риски утечки данных, рассказал гендиректор ФЦПРИИ.

ЭПР создает исключения в правовом поле, что позволит присоединившимся к нему компаниям на безвозмездной основе осуществлять работу с промышленными данными без контроля со стороны регуляторов.

Как пояснил Шантаев, внедрение нейронных сетей, обученных на большом количестве данных предприятий, позволит снизить издержки и повысить точность работы ИИ.

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Первый заместитель генерального директора ФЦПРИИ Леван Дараселия рассказал, что уже более 10 компаний из отрасли нефтегаза, химии и робототехники заявили о желании принять участие в эксперименте.

Как сообщил гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов, сейчас в России регулирование промышленных данных осуществляется на основе адаптивного набора различных нормативных актов. Отсутствие комплексного правового механизма, направленного на регулирование промышленных данных, создает определенные риски для предприятий, связанные с утечкой данных и нарушением конфиденциальности.