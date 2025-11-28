Минпромторг в очередной раз обновил список товаров, разрешенных к ввозу в Россию в рамках механизма параллельного импорта. Соответствующий приказ размещен на официальном портале правовой информации.

Freepik

Теперь из перечня исключены печатная техника и краска Ricoh, средства гигиены полости рта Biorepair, электробритвы Braun, приемники Trimble, игры Spin Master, бренды Torneo, Oral-B, Amazone и другие. В то же время в список добавили медицинские изделия под торговой маркой A&D.

Новые правила вступают в силу поэтапно: часть положений действует с момента публикации документа, остальные начнут применяться через шесть месяцев.

Читайте также Минэкономразвития предложило продлить послабления для импорта на год

Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее сообщал, что, несмотря на постепенное сокращение объемов параллельного импорта, министерство прогнозирует его объем по итогам 2025 года на уровне $25 млрд.

Такой механизм, позволяющий ввоз оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей, легализован в России с марта 2022 года. С тех пор перечень периодически пересматривают.