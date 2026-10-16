С 1 декабря технологический сбор на электронику будет зависеть не только от типа устройства, но и от того, насколько полно оно описано в системе маркировки. Минпромторг утвердил правила расчета платежа для ноутбуков, смартфонов и других телефонных аппаратов. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Для импортера ноутбука сбор может составить 500, 746 или 992 руб., а для смартфона — 250, 373 или 496 руб. Минимальный тариф применяется, если в системе маркировки есть сведения о товарном знаке и модели. При отсутствии этих данных платеж увеличивается на треть относительно базового уровня. Если информация внесена, ставка, напротив, уменьшается на 33%.

Базовые суммы ведомство рассчитало с учетом таможенной статистики за 2025 год. Для каждой категории продукции используется медиана средних таможенных стоимостей ввезенных товаров, скорректированная на целевой уровень инфляции Банка России. Утвержденные ставки распространяются также на другие категории телефонных аппаратов.

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Представители отрасли добивались изменения параметров сбора еще до публикации приказа. РАТЭК предложила сократить надбавку за отсутствие сведений о продукции с 33 до 10%. Ассоциация также попросила исключить из-под действия сбора товары, прошедшие таможенное оформление до 1 декабря, и установить переходный период для ранее ввезенных устройств.

Сам механизм закрепили законом в 2025 году. Изначально сбор планировали начать взимать 1 сентября 2026 года, но после обращений отраслевых объединений срок перенесли на три месяца. Платить его должны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят соответствующую электронику в Россию или выпускают ее.

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