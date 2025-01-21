Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйств России Ирек Файзуллин призвал застройщиков не повышать цены на жилье. Кроме того, на заседании итоговой коллегии министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана он сообщил, что Минстрой готовит новые меры поддержки отрасли.

Файзуллин обратился к застройщикам с предложением не менять цены в сторону повышения. По его словам, это необходимо для осуществления мер поддержки, которые сейчас готовятся.

Он пояснил, что вместе с производителями и Минпромторгом ведомство прорабатывает вопросы добровольной заморозки стоимости строительных ресурсов.

«С 1 июля у нас произойдут некоторые изменения по тарифной составляющей — не более, чем на это, должна поменяться стоимость. Иначе мы опять все деньги просто “съедим” в результате повышения», — сказал Файзуллин.

Министр также подчеркнул, что это важная задача, которая должна находиться на постоянном контроле.

Напомним, что по итогам трех кварталов 2024 года в строительстве жилых и нежилых зданий фактическая инфляция составила 6,6%. В 2023 году она была на уровне 9,6%. Эксперты выяснили, что основной причиной роста стоимости недвижимости стало удорожание стройматериалов. Этот фактор считает наиболее значимым 81% застройщиков.