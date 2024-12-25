Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило указывать в патентах для трудовых мигрантов компании, в которых те должны работать, а не их специальности. Поправки внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Таким образом ведомство планирует снизить текучесть кадров и усилить контроль за сотрудниками из-за рубежа.

По данным Минстроя, в строительстве и ЖКХ заняты 11,5 млн специалистов, в том числе около 1 млн иностранцев. Ведомство утверждает, что пытается привлечь в отрасль квалифицированные кадры, «в первую очередь отечественных специалистов». При этом большое внимание уделяется вопросам межгосударственного сотрудничества.

Отмечается, что Минтруд не высказал концептуальных возражений к предложенным поправкам. «План мероприятий направлен на поддержку строительной отрасли, а привлечение квалифицированных работников в порядке организованного набора будет способствовать восполнению дефицита кадров в одной из важнейших сфер экономики», — отметили в ведомстве.

На данный момент в патенте не указывают работодателя, а только профессию мигранта. После принятия поправок незаконная смена компании, указанной в документе, может привести к штрафу и административному выдворению за пределы страны.

Как правило, перед приездом в Россию мигранты заключают договор со своим будущим работодателем, но далее они могут подписать контракт с другой организацией. Предложение Минстроя направлено на предотвращение текучести кадров в стройкомплексе, но, по мнению директора международного альянса «Трудовой мигрант» Сергея Болдырева, вряд ли сможет снизить дефицит рабочих рук.

«С другой стороны, исполнение этой нормы будет легко контролировать — в РФ работают над тем, чтобы у каждого мигранта был цифровой профиль со всем объемом информации о человеке», — отметил он.

Напомним, что в 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников составит почти 235 тыс. разрешений. Это следует из приказа Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».