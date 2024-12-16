В 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников составит почти 235 тыс. разрешений. Это следует из приказа Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».

Основными причинами привлечения иностранной рабочей силы являются отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке. В 2024 году потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в 1,5 раза ниже и составляла 155,9 тыс. человек.

Данные квоты действуют только для иностранцев, прибывающих в страну на основании визы. Граждане стран ЕАЭС и приезжие из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии могут работать в России в безвизовом порядке. Чаще всего через такой механизм привлекаются специалисты из Китая, Турции, Сербии, Индии, Вьетнама.

Количество квот определяется на основании предложений органов власти регионов, суммарная величина потребностей которых увеличивается на 50% в качестве резерва. В среднем уровень их выполнения составляет около 60%.

В 2025 году общероссийская квота составит почти 235 тыс. разрешений на работу. Из них больше всего (27,1 тыс.) выделено Амурской области, где активно присутствует китайский бизнес.

На Московскую область пришлись 23 тыс. квот, на Ленинградскую — около 22,3 тыс., а на Татарстан — 9,3 тыс. Резерв составляет 78 тыс. позиций.

Из региональных заявок видно, что самая высокая предполагаемая зарплата для мигрантов составляет 380 тыс. руб. в месяц. При этом уровень 100 тыс. руб. превышают менее 100 предложений.

Доходы ниже 60 тыс. руб. в месяц предполагает примерно половина позиций. Около 20 предложений предусматривают зарплату всего в 20–25 тыс. руб.

Самой высокооплачиваемой позицией с зарплатой 380 тыс. руб. в месяц стала должность председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, которую с 2016 года занимает Маттиас Шепп.

На втором месте — три позиции менеджеров в компании «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова, которые будут получать по 275 тыс. руб. в месяц.

Далее по уровню заработной платы следуют две позиции спортсменов-инструкторов баскетбольного клуба «Барнаул» (250 тыс. руб.), а также должности брынзодела-мастера и бланшировщика (обе с зарплатой 230 тыс. руб.) в сети загородных отелей «Яхонты», связанной с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером.

Компании по добыче руд цветных металлов из Забайкалья «Байкалруд» и «Золотая гора» получили разрешение на трудоустройство иностранцев на позицию главного геолога. Предприятие также приглашает 50 обогатителей отходов, 40 бурильщиков шпуров, 50 монтажников горного оборудования, 80 мастеров проходки шахты и еще десятки иностранных специалистов.

В Минтруде отметили, что квалифицированная иностранная рабочая сила по квотам в следующем году понадобится на таких проектах, как газопровод «Сила Сибири», Амурский газохимический и Амурский газоперерабатывающий комплексы, газоперерабатывающий и газохимический кластер в поселке Усть-Луга.

Ранее в ходе опроса, который проводили «Ренессанс Страхование» и «Зарплата.ру», россияне назвали отрасли экономики, которые они считают наиболее перспективными с точки зрения трудоустройства и заработной платы. Топ-5 возглавили IT и нефтегазовый сектор.