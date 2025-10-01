Минтранс России подготовил законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), который впервые устанавливает на законодательном уровне понятийный аппарат и обязанности всех участников рынка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ и источник. Документ распределяет ответственность за ДТП между производителями, владельцами, сервисными центрами и операторами дистанционной поддержки. Закон в случае принятия может позволить запустить автомобили без водителя в салоне к 2027 году.

Кристина Кормилицына / РИА Новости

Новая редакция значительно расширяет круг потенциально ответственных лиц в случае аварии по сравнению с прежней схемой «водитель или производитель». Изготовитель понесет ответственность, если причиной ДТП стало нарушение ПДД самим беспилотным транспортом. Собственника признают виновным при нарушении требований руководства по эксплуатации или несанкционированных изменениях в конструкции.

Авторизованный сервисный центр ответит за аварию из-за некачественного техобслуживания, ремонта или невыполнения работ по установке обязательных обновлений программного обеспечения. Оператор дистанционной поддержки понесет ответственность только при неисполнении собственных операторских обязанностей.

Помимо этого, законопроект содержит требования по ТО беспилотных автомобилей, ограничения по эксплуатации и правила допуска ВАТС на автомобильные дороги. Правила будут применяться к любому транспортному средству — автобусу, легковому автомобилю или грузовику — при достижении заданного уровня автоматизации. Сейчас прорабатывается включение в регулирование беспилотного трамвая как рельсового участника улично-дорожной среды.

Минтранс работает над проектом с 2021 года. Параллельно с 2022 года реализуются три экспериментальных правовых режима на территории 38 регионов для тестирования беспилотного транспорта в грузовых и пассажирских перевозках. По данным директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина, в экспериментах участвует 14 компаний, пройдено более 23 млн км, совершено свыше 100 тыс. поездок в такси.

Определение ответственности при ДТП стало ключевым и самым сложным вопросом, отметил генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. Российское законодательство оперирует понятием «водитель» — физическое лицо, управляющее транспортом. Беспилотник может либо не иметь водителя, либо роль последнего сводится к контролю.

Основная сложность — необходимость изменения большого числа законов, ранее не адаптированных под подобные технологии, отмечает старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко. Требуется отдельная правовая база о процедуре сертификации и допуска беспилотных автомобилей к дорожному движению, регламентация требований к защите программного обеспечения, проработка вопросов дорожной инфраструктуры.