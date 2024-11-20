Группа «Ренессанс Страхование» и «Зарплата.ру» опросили 2,2 тыс. жителей российских городов-миллионников и выяснили, какие отрасли экономики они считают наиболее перспективными с точки зрения трудоустройства. Топ-5 возглавили IT и нефтегазовый сектор. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Участникам предлагалось назвать самую перспективную, по их мнению, отрасль по размеру заработной платы. Большинство россиян назвали нефтегазовую (24%) и IT-отрасль (22%).

Логистику, государственный сектор, строительство и недвижимость, а также консалтинг для бизнеса, СМИ, PR и финансовый сектор выбрали по 5% респондентов. Еще 4% наиболее перспективной считают энергетику. По 3% опрошенных указали производство промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих.

Кроме того, участникам предлагалось назвать наиболее привлекательных, с их точки зрения, работодателей. Здесь лидером (40%) оказался крупный частный бизнес.

25% россиян назвали государственные компании и предприятия с госучастием, а каждый пятый выбрал средний бизнес (19%). Заметно ниже показатель у малого бизнеса (5%) и бюджетных организаций (4%). Еще 8% предпочитают работать на себя.

Ранее стало известно, что 54% россиян не готовы снижать требования к зарплате как на текущем месте работы, так и при трудоустройстве. В начале года показатель находился на уровне 48%, а к четвертому кварталу достиг 54%. Наиболее принципиально настроены работники транспорта, туризма и торговли.